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За время «безвиза» 51 украинцу отказали во въезде в ЕС

21.07.2017 11:01 — Разное | Ежедневник  
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За время «безвиза» 51 украинцу отказали во въезде в ЕС

фото: zn.ua

Введение безвизового режима со странами европейского союза почти не отразилось на количестве украинцев, пересекающих границу.

По последней предварительной информации таможенников, 51 гражданину государства Украины отказали в пересечении границы с самого начала действия безвизового режима с ЕС 11 июня 2015-го года. Об этом сказал секретарь и помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Украинская Правда.

В самом начале года Государственная миграционная служба оформила 1 845 000 биометрических паспортов для выезда за границу.

Также, говоря о тенденциях первого месяца после отмены визовых требований, дипломат проинформировал, что результат улучшения человеческих контактов между украинцами и европейцами будет все не менее положительным.

В общем, по утверждению Слободяна, после введения безвизового режима таможенники не наблюдают серьезный рост нагрузки на пункты пропуска и увеличение количества украинцев, выезжающих в страны ЕС, хотя определенная активизация является.

В то же время Слободян обозначил, что активизация выезда все-таки прослеживается. Дальше следуют украинцы, которые пересекли границу с ЕС на участке украинско-польской границы (25%).

Безвизовый режим заезда в страны шенгенской зоны для украинцев с биометрическими паспортами заработал 11 июня данного года. Это довольно-таки небольшой процент.

«Это наименее 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом», — сказал Слободян.

Он уточнил, что обстоятельств отказов две — наши сограждане либо превысили срок пребывания в государствах ЕС во время прошлых поездок, либо не смогли на границе с ЕС подтвердить цель поездки путем предъявления бронирования в гостиницах, обратных билетов и тому подобное.

 
 
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Введение безвизового режима со странами европейского союза почти не отразилось на количестве украинцев, пересекающих границу.

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