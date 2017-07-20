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Видеофакт: сотрудники ГАИ толкали машину по мосту в Гродно
21.07.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь
У жительницы Гродно на Румлевском мосту сломался VW Passat, происшествие случилось в час пик, в салоне авто находился ребенок.
"Проезжавший мимо наряд остановился рядом с припаркованным автомобилем, чтобы узнать, что произошло. Водитель сообщила, что во время движения двигатель начал громко работать, она побоялась продолжать движение, а до службы эвакуации не смогла дозвониться", — рассказали Sputnik в УВД.
По словам собеседников агентства, инспекторы убедились, что на месте поломку автомобиля устранить не получится, и приняли решение самостоятельно убрать авто с проезжей части.
"Им пришлось вручную через весь мост толкать автомобиль, чтобы в час пик на мосту не образовалась пробка", — отметили в УВД.
Через несколько дней жительница Гродно, которой помогли добросовестные сотрудники ГАИ, написала им на работу благодарность.
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Сотрудникам гродненской ГАИ пришлось толкать автомобиль через весь мост, чтобы освободить полосу движения в час пик. Смотрите на видео, как инспекторы помогали...
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