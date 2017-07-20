Видеофакт: сотрудники ГАИ толкали машину по мосту в Гродно

У жительницы Гродно на Румлевском мосту сломался VW Passat, происшествие случилось в час пик, в салоне авто находился ребенок.

"Проезжавший мимо наряд остановился рядом с припаркованным автомобилем, чтобы узнать, что произошло. Водитель сообщила, что во время движения двигатель начал громко работать, она побоялась продолжать движение, а до службы эвакуации не смогла дозвониться", — рассказали Sputnik в УВД.

По словам собеседников агентства, инспекторы убедились, что на месте поломку автомобиля устранить не получится, и приняли решение самостоятельно убрать авто с проезжей части.

"Им пришлось вручную через весь мост толкать автомобиль, чтобы в час пик на мосту не образовалась пробка", — отметили в УВД.

Через несколько дней жительница Гродно, которой помогли добросовестные сотрудники ГАИ, написала им на работу благодарность.