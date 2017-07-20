Видеофакт: как в четверг затопило Барановичи

Неблагоприятные погодные условия сложились в минувший четверг в городе Барановичи: на него обрушился ливень, из-за которого райцентр буквально затопило.



© AFP/ NICOLAS TUCAT Жутко холодно и страшно жарко - погодные катаклизмы минувшей недели 19

Из-за разгула непогоды в четверг вечером у некоторых жителей Барановичей отключали электроэнергию, многие улицы были затоплены, а на одной из улиц сильный ветер сорвал билборд.

На минувший вечер синоптики объявляли оранжевый уровень опасности, однако непогода разгулялась только в Барановичах.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу и ближайшие выходные, однако оранжевый уровень опасности синоптики пока не объявляли.