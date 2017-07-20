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Видеофакт: как в четверг затопило Барановичи

21.07.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Неблагоприятные погодные условия сложились в минувший четверг в городе Барановичи: на него обрушился ливень, из-за которого райцентр буквально затопило.

Видеофакт: как в четверг затопило Барановичи
© AFP/ NICOLAS TUCAT
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Из-за разгула непогоды в четверг вечером у некоторых жителей Барановичей отключали электроэнергию, многие улицы были затоплены, а на одной из улиц сильный ветер сорвал билборд.

На минувший вечер синоптики объявляли оранжевый уровень опасности, однако непогода разгулялась только в Барановичах.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу и ближайшие выходные, однако оранжевый уровень опасности синоптики пока не объявляли.

 
 
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Ливень обрушился на крупный город Брестской области вечером в четверг. Смотрите видео очевидцев о "потопе" в Барановичах.

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