Коровы могут спасти человечество от ВИЧ

Американские медики смогли быстро получить у коров нейтрализующие антитела широкого спектра действия к ВИЧ, которые помогут в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции. Исследование опубликовано в журнале Nature , кратко о нем рассказывает издание « Чердак »



Фото: sunhome.ru

Нейтрализующими антитела называются потому, что, связываясь с вирусом, выводят его из строя, мешая заражать клетки. Такие антитела появляются у всех людей с ВИЧ, однако некоторые из них обладают широким спектром действия, нейтрализуя разные варианты вируса. Именно такие антитела, возникающие у 10−20% людей с ВИЧ, интересуют ученых: изучая их, они рассчитывают получить информацию, нужную для создания терапевтической вакцины от ВИЧ-инфекции.

Группа Денниса Бертона из калифорнийского Исследовательского института Скриппс несколько раз иммунизировала четырех коров белком BG505 SOSIP, который сконструирован так, чтобы по своим свойствам походить на белок Env внешней мембраны вируса иммунодефицита человека.

Иммунный ответ удалось получить у всех четырех животных. Как отмечается в пресс-релизе Национальных институтов здоровья (NIH), после двух инъекций антитела образовались через 35−50 дней. У одной коровы авторам исследования удалось получить антитела, нейтрализующие примерно 20% из 117 субтипов ВИЧ через 42 дня и около 96% субтипов через 381 день. Это довольно быстрая реакция, отмечают авторы статьи, так как у человека такие антитела вырабатываются только спустя более чем пять лет с момента заражения.

«Для разработки ВИЧ-вакцин в этой статье есть как хорошие новости, так и плохие. Хорошая новость заключается в том, что протестированная вакцина способна быстро вызвать выработку нейтрализующих антител широкого спектра действия. Это очень серьезное достижение», — сказал «Чердаку» Егор Воронин, сотрудник Global HIV Vaccine Enterprise , глобальной коллаборации ученых, работающих над вакциной против ВИЧ.

Плохая новость, по его словам, заключается в том, что, как и ожидалось, для появления таких антител необходимо, чтобы организм производил антитела с длинным участком HCDR3 (так называется место, в котором антитело связывается с антигеном).

«Коровы производят такие антитела в больших количествах, и именно поэтому в них эта вакцина так хорошо сработала. У людей, однако, такие антитела очень редки. Возможно, эту проблему получится решить, если к этой вакцине добавить дополнительный компонент, который будет активировать редкие B-клетки, производящие антитела с длинным участком HCDR3», — сказал Воронин.