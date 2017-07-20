В столичный прокат вышел « Дюнкерк » — эпического размаха военное кино от режиссера «Интерстеллара», «Начала» и, мало кто помнит, Memento — Кристофера Нолана. AFISHA.TUT.BY посмотрела, как выглядит самый захваленный фильм полугодия от одного из самых дорогих режиссеров мира с гонораром в 20 миллионов долларов.





Справка AFISHA.TUT.BY Дюнкеркская эвакуация — операция в ходе Французской кампании Второй мировой войны по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками.

Дюнкеркская эвакуация — не самый очевидный сценарий, если берешься за военную драму. Ни тебе героизма отдельно взятого солдата, ни эмоциональной драмы потери — все технично и аналитично. Как в шахматной партии. Таким и получился фильм Нолана: скупым на эмоции и холодным (тут буквально: цветокоррекция во всех оттенках синего тому подтверждение).





После сотен восторженных рецензий зарубежной критики на сеансе то и дело заставляешь себя искать признаки гениального. Только не ставьте крест, если у вас не вышло. «Дюнкерк» хоть и эпохальное, но мучительно скучное кино. Страшно представить, что было бы, сними Нолан его со своим стандартным хронометражом в два с половиной часа. Увлеченный самим фактом операции, британец все дальше отстраняется от происходящего. Настолько, что практически все персонажи выглядят размноженной массовкой на фоне величественного пейзажа.





В результате «Дюнкерк» играет с Ноланом злую шутку: вместо того чтобы описывать военную операцию, он говорит о другом. Например, о том, что авторское кино, начиная играть в блокбастер и кино для всех, становится ни тем, ни другим.

Белорусам, как специалистам по военным фильмам, не понаслышке должно быть известно, что в разговоре о Второй мировой можно пойти тремя путями. Рассказывать в красках частную душещипательную историю на фоне военных бесчинств, чтобы зритель утирал скупую слезу уже на моменте раздачи 3D-очков (любое советское кино. И американское с ДиКаприо). Можно пойти по усложненному пути и говорить об экзистенциальных вопросах, используя войну даже не как фон — как кризисную ситуацию-катализатор (привет Лознице и его «В тумане». Или венгерскому «Сыну Саула»). Или предпочесть третье: сосредоточиться на эпичности действия, где герои — безымянны, враг — безличен (чаще это война сама по себе), а происходящее скорее напоминает дотошно сделанную реконструкцию. «Дюнкерк» — как раз про третье.





В фильме Нолана тоже есть личные истории, но он не вдается в подробности. И враг у него — абстрактные немцы, которых не рассмотреть с земли, когда они выполняют бомбардировку пустынного пляжа. На скупую слезу тоже рассчитывать не приходится — уровень сопереживания не тот. Остается радоваться тому, как все виртуозно и технично сделано. И вот здесь нужно остановиться подробнее.

«Дюнкерк» снят на пленку 70 мм практически без использования компьютерной графики. Оператор «Интерстеллара», фильмов «Она» и «Впусти меня» Хойте Ван Хойтема добивается головокружительного эффекта, местами — буквально. На тот же эффект работает и звуковая партитура фильма, ответственность за которую взял на себя главный композитор Голливуда Ханс Циммер. На сей раз вместо тревожных скрипок — тикающие часы.

С кастом получилось любопытнее. При блестящем актерском составе, заявленном на постерах, Нолан рассовывает главных звезд по карманам. Том Харди у него то и дело отсылает то к «Локу», то даже к «Безумному Максу», играя при этом одними глазами. Киллиан Мерфи появляется во второй трети и половину времени проводит отвернувшись. Кеннет Брана вовсе на экране не дольше, чем тосты с джемом. Но за эти короткие три сцены по две минуты ему удается собрать образ хладнокровного и смелого капитана. Остальные места в касте — у молодых и малоизвестных широкой публике актеров.



Том Харди в роли летчика. Фильм «Дюнкерк»

Нолан в интервью обещал, что зрителя ждет крайне сложная монтажная драматургия. И вы ее дождетесь, но узнаете об этом лишь по титрам: все самое интересное Нолану который раз (еще со времен «Начала») приходится проговаривать. Вообще фокусов с монтажом у режиссера получилось так много, что на основное представление вроде как не остается сил. Идею с тремя пространствами, временами и героями мы уловили, а вот что происходит со второстепенными персонажами у Нолана внятно объяснить так и не вышло.

Впрочем, это не повлияло на отзывы критиков: неприкосновенность британца у зарубежной (в том числе и родной) прессы сравнима с монаршей. Только корона тяжелее: с каждым новым авансом прессы зрители валят на Нолана все больший груз ожиданий. Не прогнуться под которым с каждым разом все сложнее — тут уже режиссура уступает место акробатике.