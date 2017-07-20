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В Рецице на два года колонии осудили водителя, который катал подростков на камере

21.07.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
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В Рецице на два года лишения свободы в исправительной колонии осудили водителя, который в феврале этого года катал на камере двух подростков. В результате аварии 17-летний парень скончался на месте, его 16-летний друг в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, пишет Гомельская правда.


Напомним обстоятельства трагедии, 19-летний житель райцентра катался на своем Ford  вместе с двумя подростками и девушками. Приятели придумали нестандартное развлечение. Одолжили у знакомых автокамеру от МАЗа и прицепили ее к легковушке буксировочным тросом. Для заезда выбрали заснеженную объездную дорогу.  Сперва речичанин завел мотор и на тихом ходу прокатил друзей на автокамере. За событиями из салона наблюдали две девушки. Однако скорость езды несовершеннолетним показалась слишком маленькой, не хватало драйва, и они попросили водителя нажать на газ. 

Поездка в обратную сторону закончилась трагически. На закруглении дороги влево, автомобиль наехал на снежный отвал, автокамеру занесло. Сидящие на ней пассажиры слетели и ударились в дерево. В результате аварии 17-летний парень скончался на месте, его 16-летний друг в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. 

В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.  Материалы дела рассмотрел суд Речицкого района.

На суде водитель несудимый водитель легковушки свою вину признал и полностью раскаялся.   Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

Также молодой человек лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.  Отец и мать погибшего парня подали иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их просьбу и постановил взыскать с речичанина по 25 тысяч рублей в пользу каждого из родителей. Второй потерпевший пассажир претензий материального характера к обвиняемому не выдвигал. 

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке, отметили в пресс-службе областного суда.
 

 
 
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Водитель свою вину признал полностью. Кроме исправительной колонии мужчина должен возместить сумму моральный вреда пострадавшей стороне.

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