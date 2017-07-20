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В Рецице на два года колонии осудили водителя, который катал подростков на камере
В Рецице на два года лишения свободы в исправительной колонии осудили водителя, который в феврале этого года катал на камере двух подростков. В результате аварии 17-летний парень скончался на месте, его 16-летний друг в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию,
Напомним обстоятельства трагедии, 19-летний житель райцентра
Поездка в обратную сторону закончилась трагически. На закруглении дороги влево, автомобиль наехал на снежный отвал, автокамеру занесло. Сидящие на ней пассажиры слетели и ударились в дерево. В результате аварии 17-летний парень скончался на месте, его 16-летний друг в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.
В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Материалы дела рассмотрел суд Речицкого района.
На суде водитель несудимый водитель легковушки свою вину признал и полностью раскаялся. Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.
Также молодой человек лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Отец и мать погибшего парня подали иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их просьбу и постановил взыскать с речичанина по 25 тысяч рублей в пользу каждого из родителей. Второй потерпевший пассажир претензий материального характера к обвиняемому не выдвигал.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке, отметили в пресс-службе областного суда.
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Водитель свою вину признал полностью. Кроме исправительной колонии мужчина должен возместить сумму моральный вреда пострадавшей стороне.
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