ДТП с участием мотоциклиста произошло 20 июля примерно в 06.30. Серьезно пострадал 24-летний водитель двухколесного транспорта.





— Водитель Honda СBR 600 двигался по улице Фрунзе со стороны улицы Пролетарская в направлении улицы Ильича. На съезде с путепровода через реку Сож, в районе остановки общественного транспорта «Улица Луговая», из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с Mazda 626, — сообщили в ГАИ.





В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.