ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не учел дистанцию. В Гомеле мотоциклист "догнал" автомобиль

21.07.2017 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП с участием мотоциклиста произошло 20 июля примерно в 06.30. Серьезно пострадал 24-летний водитель двухколесного транспорта.


— Водитель Honda СBR 600 двигался по улице Фрунзе со стороны улицы Пролетарская в направлении улицы Ильича. На съезде с путепровода через реку Сож, в районе остановки общественного транспорта «Улица Луговая», из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с Mazda 626, — сообщили в ГАИ.


В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием мотоциклиста произошло 20 июля примерно в 06.30. Серьезно пострадал 24-летний водитель двухколесного транспорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве нашли дрифтера на золотом BMW: дали внушительный штраф, машину забрали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика