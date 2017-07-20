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Не учел дистанцию. В Гомеле мотоциклист "догнал" автомобиль
ДТП с участием мотоциклиста произошло 20 июля примерно в 06.30. Серьезно пострадал 24-летний водитель двухколесного транспорта.
— Водитель Honda СBR 600 двигался по улице Фрунзе со стороны улицы Пролетарская в направлении улицы Ильича. На съезде с путепровода через реку Сож, в районе остановки общественного транспорта «Улица Луговая», из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с Mazda 626, — сообщили в ГАИ.
В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.
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ДТП с участием мотоциклиста произошло 20 июля примерно в 06.30. Серьезно пострадал 24-летний водитель двухколесного транспорта.
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