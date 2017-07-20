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В Киеве Лукашенко и Порошенко проводят переговоры

21.07.2017 12:15 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве Лукашенко и Порошенко проводят переговоры

фото: Интерфакс-Украина

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко проводят встречу в здании Администрации главы украинского государства в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президент Беларуси в пятницу в рамках официального визита в Украину прибыл к Администрации президента Украины, где перед входом его встретил Петр Порошенко. Глав двух государств приветствовал почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

После этого президенты отправились в здание администрации для проведения переговоров. В 12:30 Порошенко и Лукашенко выступят с заявлениями для журналистов.

Планируется, что в ходе переговоров главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога.

Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

 
 
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Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко проводят встречу в здании Администрации главы украинского государства в Киеве.

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