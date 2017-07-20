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На БелАЭС опровергают информацию о смертельных ЧП в 2017 году на строительстве объекта

21.07.2017 12:06 — Разное | Ежедневник  
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На БелАЭС опровергают информацию о смертельных ЧП в 2017 году на строительстве объекта

фото: tut.by

Строительство Белорусской атомной станции идет в штатном режиме, ЧП со смертельным исходом в этом году не было, сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС в пятницу.

"В адрес Белорусской АЭС начали поступать вопросы со ссылкой на информационные ресурсы сети Интернет о новых ЧП на Белорусской АЭС, связанных с гибелью двух сварщиков в результате взрыва газовой установки, а также со смертельными травмами монтажника, полученными им при падении с высоты", - заявили в пресс-службе станции.

"В связи с этим РУП "Белорусская АЭС" информирует: в 2017 году несчастных случаев со смертельным исходом, а также несчастных случаев с тяжелым исходом, связанных с падением с высоты, на площадке строительства не было", - подчеркнули на БелАЭС.

Накануне ряд СМИ распространили информацию о якобы имевших место случаях гибели рабочих на стройке БелАЭС. По имеющейся информации, на площадке АЭС за время строительства объекта погибло три человека. Последний несчастный случай произошел 26 августа 2016 года - был смертельно травмирован нарушивший правила безопасности работник российской субподрядной организации, пишгет Интерфакс-Запад.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
 
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Строительство Белорусской атомной станции идет в штатном режиме, ЧП со смертельным исходом в этом году не было, сообщили в отделе информации и общественных связей...

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