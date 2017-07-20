Суббота за субботой столичная площадка у Ратуши превращается в концертный зал под открытым небом. В минувшие выходные Верхний город заполнился оперными голосами заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой и ведущего тенора Литовской оперы Кристиана Бенедикта в рамках проекта «Классики у Ратуши c velcom».

«Не помню, чтобы такие концерты проходили без аншлага»





— Bо всем мире формат open air очень популярен и прекрасно принимается публикой, — делится впечатлениями о выступлении Оксана Волкова. — И могу сказать, что в нашей стране опера уже выходила, как вы говорите, «на улицу» не единожды. Несколько лет назад был прекрасный проект «Ночь оперы в Мирском замке» в этом же формате. И тогда публика тоже принимала его на «ура». Уже несколько лет подряд огромный интерес вызывают спектакли и концерты нашего театра под стенами замка Радзивилов в Несвиже. Не помню, чтобы такие концерты проходили без аншлага и криков «браво». Подобные события всегда становились знаковыми в любом городе, где бы я в них не участвовала. Думаю, одна из причин подобного успеха — атмосфера неформальности и свободы, в которой проходят такие концерты.

— Вас как оперную певицу не смущает, что во время вашего выступления кто-то кушает мороженое, а кто-то шелестит чипсами?

— В формате open air меня это никоим образом не смущает. Приятно, что люди пришли слушать оперу, расслаблены и испытывают от всего этого процесса удовольствие. Мы тоже, в свою очередь, чувствуем отдачу. Обмен энергии между артистом и зрителем происходит постоянно. И это здорово. В каких-то моментах позволили себе отступить от статичности и серьезности, которые нам иногда присущи на театральной сцене.





— С какими сложностями сталкивается артист, выступая на открытом воздухе?

— Петь в таких условиях, конечно, тяжело, ведь вместо естественной акустики микрофонное звучание. Мы во многом зависим от звукорежиссера и техники. Бывает, не всегда слышишь монитор. Но, поверьте, энергия публики, которую мы получаем, с лихвой перекрывают все неудобства.

"На специальных диетах не сижу"

— Дирижеры за один концерт могут терять до нескольких килограммов в весе. А как после выступления себя чувствуют оперные певцы?

— Я очень энергичный человек. За время концерта в организме накапливается так много адреналина от пережитых эмоций, что в состоянии заряженной батарейки могу находиться еще как минимум несколько часов. Так что после концертов замертво на диван не падаю. Наоборот, прибываю в состоянии драйва.





— Ходят целые легенды по поводу того, что оперные певцы сидят на специальных диетах для хорошего звучания голоса. Что из этого правда?

— Скорее, развею миф. На специальных диетах не сижу. Скажу даже больше. Дома я даже не пою. Репетирую только на работе. Для своих домашних я в первую очередь супруга и мама. Так что в обычной жизни я ничем не отличаюсь от других людей. Накапливаю энергию, чтобы на сцене воплотить ее в нужный образ, и поделиться ею со зрителем.

«Минская публика влюблена в классику больше, чем литовская»





— Кристиан, вы приехали к нам из Литвы. А чувствуете ли разницу между белорусской и литовской публикой?

— Несмотря на то, что в последнее время в Вильнюсе очень многогранно развивается культурная жизнь (появляются театры танца, много мюзиклов, новых интересных форматов), все же на вас больше повлияла русская культура. А она бесконечно богатая. Три сезона я работал в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и не мог понять, как они умудряются собирать полные залы на абсолютно все концерты. Питерцы выкупают все билеты даже на дневные концерты. И в день у них на разных сценах по 5−8 выступлений. И я вижу, что белорусская публика тоже влюблена в классическую оперную музыку и собирает полные залы. Мы этим похвастаться пока не можем.

— Кристиан, а у вас нечто подобное проводится? Я имею в виду наши музыкальные вечера у Ратуши.

— У нас пробуют делать нечто подобное. Духовой оркестр играет для горожан в дворике в старом городе. Когда-то нечто подобное было и в Тракае. Послушать оперу в замковый дворик приходили порядка 3 тысяч человек, но потом все утихло. С вашим форматом и размахом это, конечно, не сравнить. Так что в этом плане литовцам надо бы поучиться у Минска.



