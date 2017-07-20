Сильное землетрясение в Турции и Греции: белорусы не пострадали

В ночь на 21 июля у юго-западного побережья Турции произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился около курортных городов Бодрум и Мармарис.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр зелетрясения, произошедшего в 1:31 по местному времени, находился в 12 км к югу от курорта Бодрум, а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Мощность толчков достигала 6,9 баллов.

Госпитализация потребовалась сотням пострадавших, есть сведения о минимум двоих погибших. При этом белорусских граждан нет ни первом, ни во втором списке. Вл всяком случае, по информации МИД, который ссылается на полицию острова Кос, белорусские граждане не обращались за помощью.

МИД сообщает также, что посольства Беларуси в Турции, а также Болгарии и Греции по совместительству продолжают следить за ситуацией, чтобы при необходимости оказать помощь белорусским туристам.