Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал информацию о переговорах с Александром Глебом, сообщает « Прессбол ».

— Клуб вел переговоры с Александром Глебом?

— Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским. На самом деле никаких переговоров с Глебом не было.

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель, слухи о приближающейся отставке которого циркулируют в интернете уже несколько недель, рассказал, что продолжит работать на прежнем посту.

— Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом продолжаются в рамках контракта.

После двух вопросов Владимир Журавель покинул пресс-конференцию, так как опаздывал на тренировку.

Тем временем, по информации Tribuna.com , польский специалист Мацей Бартошек, которого сватали на смену Владимиру Журавлю, не смог договориться с брестским «Динамо» по финансовым условиям контракта.

Телекомментатор «Беларусь 5» Владислав Татур уверяет, что Владимир Журавель продолжит работу в клубе до конца сезона.

— Давайте успокоимся. Владимир Журавель будет работать в брестском «Динамо» до конца сезона, — написал Татур в своем твиттере .