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Осмоловка побеждает. Проект реконструкции не выдержал критики
Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе города Минска не утвердил проект, предусматривающий снос жилого квартала в центре Минска. Об этом сообщил член инициативной группы по защите Осмоловки Андрей Езерин после заседания совета.
— План детального планирования по Осмоловке сегодня не прошел, — заявил сразу после заседания совета Андрей Езерин. — Сейчас совет думает над формулировкой: либо отклонить, либо принять какое-то другое решение.
Члены инициативные группы, которые участвовали в заседании совета, рассказали, что их мнение было услышано и они надеются на позитивное развитие дальнейших событий.
(Будет дополнено)
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Жители района, над которым висела угроза сноса, могут выдохнуть
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