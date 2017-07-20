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Осмоловка побеждает. Проект реконструкции не выдержал критики

21.07.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
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Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе города Минска не утвердил проект, предусматривающий снос жилого квартала в центре Минска. Об этом сообщил член инициативной группы по защите Осмоловки Андрей Езерин после заседания совета.

— План детального планирования по Осмоловке сегодня не прошел, — заявил сразу после заседания совета Андрей Езерин. — Сейчас совет думает над формулировкой: либо отклонить, либо принять какое-то другое решение.

Члены инициативные группы, которые участвовали в заседании совета, рассказали, что их мнение было услышано и они надеются на позитивное развитие дальнейших событий.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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