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Контракты на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме
21.07.2017 12:48 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Договоры на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме в Киеве.
Так, БелАЗ заключил договоры и собирается поставить пять карьерных самосвалов для «Арселор Миттал Кривой Рог» и два карьерных самосвала для «Новотроицкое карьерное управление», передает
«Гомсельмаш» экспортирует 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов для «Торговый дом «МТЗ-Беларус-Украина».
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Договоры на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме в Киеве.
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