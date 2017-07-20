Контракты на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме

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Договоры на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме в Киеве.

Так, БелАЗ заключил договоры и собирается поставить пять карьерных самосвалов для «Арселор Миттал Кривой Рог» и два карьерных самосвала для «Новотроицкое карьерное управление», передает БЕЛТА .

«Гомсельмаш» экспортирует 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов для «Торговый дом «МТЗ-Беларус-Украина».



«Могилевлифтмаш» поставит в Украину двести штук лифтового оборудования для «Карат-лифткомплект».



Также удалось заключить меморандум между ООО с ИИ «БНХ Украина» и МЧП Фирма «Эридон», который предусматривает экспорт минеральных удобрений в Украину.



Поставлять продукцию южным соседям будут «Барановичское хлопчатобумажное объединение», «Бобруйскагромаш» и «Белкоопвнешторг» Белкоопсоюза.