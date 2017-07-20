ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Контракты на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме

21.07.2017 12:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Контракты на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме

фото: belta.by

Договоры на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме в Киеве.

Так, БелАЗ заключил договоры и собирается поставить пять карьерных самосвалов для «Арселор Миттал Кривой Рог» и два карьерных самосвала для «Новотроицкое карьерное управление», передает БЕЛТА.

«Гомсельмаш» экспортирует 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов для «Торговый дом «МТЗ-Беларус-Украина».

«Могилевлифтмаш» поставит в Украину двести штук лифтового оборудования для «Карат-лифткомплект».

Также удалось заключить меморандум между ООО с ИИ «БНХ Украина» и МЧП Фирма «Эридон», который предусматривает экспорт минеральных удобрений в Украину.

Поставлять продукцию южным соседям будут «Барановичское хлопчатобумажное объединение», «Бобруйскагромаш» и «Белкоопвнешторг» Белкоопсоюза.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договоры на сумму более 45 миллионов долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме в Киеве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Осмоловка побеждает. Проект реконструкции не выдержал критики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика