В Минске ГАИ Московского района задержала 50 летнего водителя Land Rover, который в нетрезвом состоянии врезался на машине жены в осветительную опору.



Фото: ГАи Московского района

Как рассказали AUTO.TUT.BY официальный представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко, ДТП произошло вечером 20 июля. 50-летний водитель взял ключи от машины бывшей жены и поехал кататься по городу. Водитель ездил по району, пока не врезался в осветительную опору.



Фото: ГАи Московского района

Прибывший на место ДТП наряд ГАИ констатировал сильное алкогольное опьянение у водителя. В пояснении водитель указал, что выпил бутылку пива в связи со сложными семейными обстоятельствами". В крови у него обнаружено 1,79 промилле алкоголя. При себе у минчанина не было водительских прав.