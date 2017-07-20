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В Минске водитель выпил из-за "сложных семейных обстоятельств" и разбил Land Rover жены

21.07.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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В Минске ГАИ Московского района задержала 50 летнего водителя Land Rover, который в нетрезвом состоянии врезался на машине жены в осветительную опору.


Фото: ГАи Московского района

Как рассказали AUTO.TUT.BY официальный представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко, ДТП произошло вечером 20 июля. 50-летний водитель взял ключи от машины бывшей жены и поехал кататься по городу. Водитель ездил по району, пока не врезался в осветительную опору.


Фото: ГАи Московского района

Прибывший на место ДТП наряд ГАИ констатировал сильное алкогольное опьянение у водителя. В пояснении водитель указал, что выпил бутылку пива в связи со сложными семейными обстоятельствами". В крови у него обнаружено 1,79 промилле алкоголя. При себе у минчанина не было водительских прав.

 
Теги: Минск
 
 
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