Появились новые подробности о необычном двухэкранном флагмане Meizu

На сайте китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появили сь качественные фотографии нового флагманского смартфона компании Meizu – Pro 7, сообщает Gizmochina. Также стала известна дата официального анонса устройства.

Смартфон, скорее всего, будет базироваться на процессоре MediaTek Helio X30, построенном по 10-нм техпроцессу. Оперативной памяти в устройстве будет 6 или 8 ГБ, внутренней — 64 или 128 ГБ. Гаджет также должен получить сдвоенную основную камеру с модулем Sony IMX386 разрешением в 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры, вероятно, составит 16 Мп.





Еще одной особенностью смартфона станет дополнительный экран на задней стороне корпуса с диагональю в 2 дюйма. Разрешение основного 5,2-дюймового дисплея составит 1920 на 1080 пикселей.

Официальная презентация новинки состоится 26 июля. Ожидается, что цена на версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти установится на уровне 413 долларов, а на версию с 6/128 ГБ памяти — 487 долларов. Стоимость увеличенной версии флагмана — Meizu Pro 7 Plus – скорее всего, составит 560 долларов.

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