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Появились новые подробности о необычном двухэкранном флагмане Meizu
На сайте китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA)
Смартфон, скорее всего, будет базироваться на процессоре MediaTek Helio X30, построенном по 10-нм техпроцессу. Оперативной памяти в устройстве будет 6 или 8 ГБ, внутренней — 64 или 128 ГБ. Гаджет также должен получить сдвоенную основную камеру с модулем Sony IMX386 разрешением в 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры, вероятно, составит 16 Мп.
Официальная презентация новинки состоится 26 июля. Ожидается, что цена на версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти установится на уровне 413 долларов, а на версию с 6/128 ГБ памяти — 487 долларов. Стоимость увеличенной версии флагмана — Meizu Pro 7 Plus – скорее всего, составит 560 долларов.
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Презентация устройства состоится 26 июля.
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