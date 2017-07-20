Пять симпатичных летних террас, которые появились в центре Минска этим летом

Погода наконец напоминает летнюю, а значит, что вместе с новыми заведениями Минск пополняется и летними террасами. AFISHA.TUT.BY предлагает запомнить адреса пяти симпатичных террас в центре столицы — должны же вы знать, где в приятной обстановке провести пятничный и субботний вечер.

Терраса коктейльного бара «Пересмешник»

















Где: Немига, 5. Когда: воскресенье-четверг с 16.00 до 3.00, пятница и суббота — с 16.00 до 5.00. Сколько: коктейли — 12 рублей, горячие закуски — от 7 рублей, холодные закуски — от 12 рублей.

Сам бар открылся в новогоднюю ночь, а терраса появилась к лету. «Пересмешник» открыли те же ребята, что и «Винный шкаф» (у «Шкафа» терраса тоже симпатичная и уже попадала в один из наш обзоров). Найти террасу вы легко сможете между домами номер три и номер пять на Немиге, нужно только сделать несколько шагов во двор.

Терраса"Двор" бара-ресторана «Дом»

















Где: Революционная, 26. Когда: с 11.00 до 00 (в пятницу и субботу — до последнего посетителя). Сколько: супы — 6−7 рублей, салаты — 9−15 рублей, основные блюда — 10−24 рубля, блюда на компанию — 3−48 рублей. Наливки — 2,5 рубля, коктейли — 11 рублей.

Бар-ресторан «Дом» открыли те же учредители, что «Дельбар» по соседству, и «Угол 90» с «Журавинкой» в Витебске (интервью с совладельцем тут ). «Дом» заработал на Революционной в мае этого года, и с той поры попасть в заведение без брони столика вечером в пятницу и субботу было сложно. Возможно, с появлением террасы эта проблема решится — ее установили буквально на днях.

Терраса тики-бара «На пляже»

















Где: Зыбицкая, 6. Когда: с 12.00 до 02.00. Сколько: коктейли от 7 до 14 рублей, стритфуд — 7 рублей. Салаты — от 10 до 15 рублей, закуски от 8 до 13 рублей, горячее — от 14 до 23 рублей. Десерты от 6 до 8 рублей.

Первый тики-бар, то есть гавайский бар на Зыбицкой открылся в мае этого года. Управляют баром те же ребята, что и баром «Эмбарго» на Революционной. С первых дней работы минчан привлекали качели около бара, теперь вокруг нее соорудили террасу.

Интервью с владельцами по ссылке .

Терраса «Двор» кафе Chill Out











Где: пл. Свободы, 4. Когда: ежедневно с 17.00 до 00.00. Сколько: закуски от 6 рублей, салаты и паста — от 7 рублей, основные блюда — от 10 рублей, вино — от 3 рублей, коктейли — от 6 рублей.

Одна из самых закрытых терраса Минска. Она разместилась во внутреннем дворике квартала на площади Свободы, 4 и со всех четырех сторон ее окружают стены зданий. Над конструкцией возведена легкая крыша: звуки города сюда почти не долетают. Попасть внутрь можно через Chill Out.

Терраса французской кафе-пекарни Paul















Где: Интернациональная, 21. Когда: c 7.30 до 00.00. Сколько: багет в 250 граммов — 5−6 рублей, сэндвич (200−250 граммов) — 7−10 рублей. Классический круассан (55 граммов) стоит 2,5 рубля, с ветчиной и сыром (130 граммов) — 8 рублей, с лососем (105 граммов) — 10. Фирменная французская выпечка Paul — от 70 копеек до 7 рублей, пирожные — 5−7 рублей.

Первая в Беларуси французская кафе-пекарня Paul открылась меньше месяца назад — в конце июня. Ее открыл известный бизнесмен, совладелец Union Coffee и Café de Paris. Заведение находится прямо за Дворцом Республики, а столики на террасе стоят прямо на тротуаре и близко друг к другу — на французский манер.

Репортаж с открытия заведения читайте здесь .

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