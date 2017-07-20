Морковь подорожала на четверть, капуста - на 66%. Как холодный июнь сказался на ценах на овощи

Продовольственные товары в июне стали дороже на 1,3%. В лидерах по росту цен стали овощи — почти на 15%. Основным фактором ускорения роста цен на потребительском рынке в июне стали неблагоприятные погодные условия, уточняют в Нацбанке.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В прошлом году цены на овощи начали снижаться еще в мае (-15,8%), а в июне продолжили падение (-4,9%). В эти же месяцы их стоимость снижалась и в 2015 году, и в 2014-м.

Но в нынешнем же году нетипичная ситуация: цены на овощи падали в мае (-12,6%), но заметно увеличивалась в июне (+14,9%). Больше всего подорожала в прошлом месяце свежая белокочанная капуста (+66,6%). Для сравнения: в прошлом году в июне она подешевела на 12,7%. Заметнее, чем обычно, в прошлом месяце также подорожали репчатый лук (+9,4%) и морковь (+25,9%),

Зато в нынешнем июне меньше выросли цены, чем за аналогичный период прошлого года, на свеклу, чеснок и замороженные овощи.

Томаты подешевели в прошлом месяце заметнее, чем обычно (-10%), а вот цены на свежие огурцы упали меньше привычного (-19,1%). Сладкий перец в июне прошлого года стал дешевле (-1,1%), а в прошлом месяце подорожал (+7,8%).

При этом картофель в прошлом месяце подорожал меньше, чем за аналогичный период 2016 года (+35,5% против +64,3%).

Фрукты в июне прошлого года подешевели на 3,1%, а в этом году подорожали на 1,3%.

В целом цены на плодоовощную продукцию в июне подскочили на 7,6% к маю, а к аналогичному периоду прошлого года — на 17,2%.

«В годовом выражении прирост потребительских цен увеличился с 6,1% в мае до 6,5% в июне 2017 года. В силу имевших место во втором квартале неблагоприятных погодных условий значительно ускорились (с 8,8% до 17,2% соответственно) цены на плодоовощную продукцию, что в свою очередь отразилось и на ценах отдельных позиций базовой инфляции (в первую очередь в сфере общественного питания). Тем не менее в годовом выражении базовая инфляция сохранилась на прежнем уровне и составила 5,3%, — отмечают в Нацбанке. — Таким образом, ускорение инфляции обусловлено ростом цен на отдельные товары в результате неблагоприятных погодных условий, при этом для большинства цен и тарифов сохранилась умеренная динамика».

Напомним, ранее специалисты рассказали , что из-за холодной погоды могут вырасти цены на мед и яблоки.

По данным Белстата, в июне картофель в среднем стоил 1,2 рубля за килограмм, свежая белокочанная капуста — 1,61 рубля, морковь — 1,1 рубля, свежие помидоры — 3,11 рубля, свежие огурцы — 1,59 рубля.