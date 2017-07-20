В России показали летающий внедорожник

Научно-производственное объединение «Авиационно-космические технологии» и компания «Электроавтоматика» на авиасалоне МАКС-2017, проходящем в подмосковном Жуковском, представили прототип трехсредного внедорожника «Тритон». На стенде компаний изданию N+1 рассказали, что эта машина способна ездить по пересеченной местности, плавать и летать.



Фото: Василий Сычев / nplus1.ru

В настоящее время несколько компаний в мире разрабатывают летающие автомобили. Считается, что эти машины, сертифицированные как для свободного перемещения по обычным автомобильным дорогам, так и для полетов на небольшие расстояния, значительно повысят свободу перемещения людей и даже, возможно, помогут разгрузить автотрассы. Интерес к таким машинам также проявляют военные.

Летающий внедорожник «Тритон» имеет в длину три метра, в ширину — 1,8 метра, а в высоту два метра. Машина максимальной взлетной массой 500 килограммов способна перевозить до двух человек и развивать скорость до ста километров в час на земле. «Тритон» оснащен бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил.



Фото: Василий Сычев / nplus1.ru



Фото: Василий Сычев / nplus1.ru

На внедорожник установлен аэрошют (мягкое крыло), с помощью которого он может выполнять полеты на высоте до 4,2 тысячи метров. Дальность хода машины по земле составляет около ста километров, а по воде — 400 километров. «Тритон» способен выполнять полеты на расстояние до 400 километров. Для передвижения по земле машина использует два электромотора мощностью три киловатта каждый.

Сейчас проводятся наземные испытания «Тритона» и доводка его систем, а осенью текущего года разработчики планируют начать летные проверки машины. В 2018 году планируется начать мелкосерийное производство новой летающей машины. К этому же времени планируется завершить ее сертификацию.