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Егор Герасимов вышел в полуфинал турнира в Астане

21.07.2017 13:45 — Разное | Tut.by  
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Белорус Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Астане (призовой фонд — $ 125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет сегодняшнего четвертьфинала с россиянином Евгением Донским растянулся почти на час игрового времени. При счете 6:6 Егор Герасимов сумел вырвать победу на тай-брейке — 11:9. Во второй партии Донской взял реванш — 6:4, а в третьем, решающем сете успеха вновь добился Герасимов — 6:3. Встреча продолжалась 2 ч. 12 мин.

В стартовом поединке белорус без проблем разобрался с Андреем Голубевым из Казахстана — 6:1, 6:1, а затем уверенно переиграл в двух партиях турецкого теннисиста Кема Илкела — 6:2, 6:3.

Егор Герасимов поспорит 22 июля за выход в финал с Алдином Шектичем из Боснии и Герцеговины.

Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор в полуфинале парного разряда на турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро) сыграют сегодня с аргентинским дуэтом Гильермо Дюран / Андерс Молтини. Соревнования в Астане и Умаге завершатся 23 июля.

 
 
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Белорус Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Астане (призовой фонд - $ 125 тыс.).

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