Едва получив права, 18-летний полочанин врезался в фуру /

Авария произошла на первом километре автодороги Р49 (юго-западный обход Витебска) днем 20 июля. 18-летний водитель автомобиля Ford Scorpio 1999 года рождения на крутом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Scania с полуприцепом, которой управлял мужчина 1968 года рождения.

"В результате ДТП травмированы водитель и два пассажира легковушки, 2000 и 1998 годов рождения. Все трое — жители Полоцка. При проверке водителя было установлено, что водительское удостоверение он получил всего лишь девять дней назад. Автомобиль также был приобретен недавно", — рассказал Казючиц.

Пострадавшие водитель и пассажиры легковушки отправлены в больницу. Выяснилось также, что на автомобиль не была оформлена страховка, также отсутствовало свидетельство о прохождении техосмотра. Водитель Ford Scorpio, помимо ответственности за аварию, будет привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без соответствующих документов.

Комментарий Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.