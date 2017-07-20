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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом Antiquorum, который ранее за 1 млн евро продал часы якобы Владимира Путина, скорее всего, обманул покупателя.

Об этом Песков сообщил журналистам, передает «Газета.Ru» .

«Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту [России]. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, и весьма удачный, судя по сумме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Кремль не будет выходить на связь с аукционным домом и выяснять принадлежность данных часов. По его словам, пусть покупатель сам разбирается с аукционным домом.

«Покупателя жалко», — сказал Песков, отметив, что «дело Остапа Бендера живет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков пожалел покупателя, приобретшего «часы Путина» за миллион евро Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом Antiquorum, который ранее за 1 млн евро продал часы якобы Владимира Путина, скорее всего,...

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