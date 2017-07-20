ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков пожалел покупателя, приобретшего «часы Путина» за миллион евро

21.07.2017 13:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Песков пожалел покупателя, приобретшего «часы Путина» за миллион евро

фото: Cryo-watch.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом Antiquorum, который ранее за 1 млн евро продал часы якобы Владимира Путина, скорее всего, обманул покупателя.

Об этом Песков сообщил журналистам, передает «Газета.Ru».

«Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту [России]. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, и весьма удачный, судя по сумме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Кремль не будет выходить на связь с аукционным домом и выяснять принадлежность данных часов. По его словам, пусть покупатель сам разбирается с аукционным домом.

«Покупателя жалко», — сказал Песков, отметив, что «дело Остапа Бендера живет».

Ранее «Би-би-си» сообщала, что неизвестный покупатель приобрел на аукционе часы, якобы принадлежавшие Владимиру Путину
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом Antiquorum, который ранее за 1 млн евро продал часы якобы Владимира Путина, скорее всего,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Егор Герасимов вышел в полуфинал турнира в Астане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика