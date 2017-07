Что читать в 2017 году: советуют известные бизнес-лидеры

фото: ideanomics.ru

Весьма разнообразная подборка, от художественных сочинений до нон-фикшна, от классики до новинок.

McKinsey опросил предпринимателей и топ-менеджеров о книгах, которые занимают их внимание и которые важно читать, чтобы преуспеть сейчас (перевод "Идеономики" ).

Генерал Ник Картер, глава Генерального штаба Британской армии

Churchill: The Power of Words, Мартин Гилберт.

Fighting Talk: Forty Maxims on War, Peace, and Strategy, Колин С.Грей.

Сунь-цзы. «Искусство войны» для менеджеров. 50 стратегических правил наступления и обороны в бизнесе, Джеральд Махаэльсон.

Джейми Димон, генеральный директор JPMorgan Chase

Sapiens. Краткая история человечества, Юваль Ной Харари

Герман Греф, глава «Сбербанка»

Выбор сильнейших. Как лидеру принимать главные решения о людях, Клаудио Фернандес-Араос

Прыгни выше головы. 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы покорить вершину успеха, Маршалл Голдсмит

Лидер и племя. 5 уровней корпоративной культуры, Дэйв Логан, Хэли Фишер-Райт и Джон Кинг

Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью, Дэвид Перлмуттер

Конец власти, Мойзес Наим

Дрю Хьюстон, основатель и генеральный директор Dropbox

Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart, Сэм Уолтон

The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World, Адам Газзали и Ларри Д. Розен

Дзен и искусство ухода за мотоциклом, Роберт Пёрсиг.

Эндрю Ливерис, генеральный директор Dow Chemical Company

Thrive: The Third Metric to Redefining Success and Creating a Life of Well-Being, Wisdom, and Wonder, Арианна Хаффингтон

The Sympathizer, Вьет Тан Нгуен

The Quantum Spy , Дэвид Игнатиус

Дэвид Маккей, Royal Bank of Canada

Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, Джей Ди Вэнс

Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines, Томас Дэвенпорт и Джулия Кирби

Sapiens. Краткая история человечества, Юваль Ной Харари

Wild Ride: Inside Uber’s Quest for World Domination, Адам Лашински.

Сатья Наделла, Microsoft

Леонардо Да Винчи, Уолтер Айзексон.

Dawn of the New Everything: Encounters with Reality and Virtual Reality, Джарон Ланье.

Exit West, Мошин Хамид.

Evicted: Poverty and Profit in the American City, Мэттью Дезмонд.

Мария Рамос, Barclays Africa

Ген, Сиддхартха Мукерджи

Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии, Ник Бостром

Министерство наивысшего счастья, Арундати Рой

Фабио Шварцман, Vale

Sapiens. Краткая история человечества, Юваль Ной Харари

Продавец обуви, Фил Найт

Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre, Элизабет Рудинеско

Мартин Соррелл, WPP

Powerhouse: The Untold Story of Hollywood’s Creative Artists Agency, Джеймс Эндрю Миллер

Universal Man: The Seven Lives of John Maynard Keynes, Ричард Девенпорт-Хайнс

Илон Маск: Тесла, SpaceX и дорога в будущее, Эшли Вэнс

Доминик Бартон, управляющий директор McKinsey & Company

Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее, Кевин Келли

Easternization: Asia’s Rise and America’s Decline from Obama to Trump and Beyond, Гидеон Рахман

Homo Deus: краткая история завтрашнего дня, Юваль Ной Харари