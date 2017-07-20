Жилье в Минске летом: каникулы не случились, средние цены однушек - от 38 тысяч долларов

На вторичном рынке жилья летом эксперты не отмечают изменений: стабильны и цены, и спрос, и предложение. По данным агентства недвижимости «Твоя столица», больше всего покупается и продается (53% от общего числа сделок) квартир стандартных потребительских качеств, т.е. тех, которые не предполагают наличие свежего современного ремонта.

Средние стоимости находятся на уровне:

38 тыс долларов для однокомнатных;

50 тыс долларов для двухкомнатных;

62 тыс долларов для трехкомнатных квартир.

Преобладающий массив подобных квартир располагается в домах 70−90-х годов постройки.

Готовые к проживанию квартиры (со свежим ремонтом, мебелью и с бытовой техникой), как правило, стоят на 20% дороже.

45 тыс долларов — однокомнатные;

60 тыс — двухкомнатные;

75 тыс долларов — трехкомнатные.

В структуре вторичного рынка можно выделить в отдельную группу дома моложе 2009 года постройки. Доля сделок с квартирами в подобных домах составляет порядка 17%.

— Если квартира в такой «вторичной новостройке» продается с хорошим ремонтом, мебелью, а возможно и бытовой техникой, то стоимость в зависимости от площади и месторасположения в среднем варьируется:

от 46 до 60 тыс долларов — для однокомнатных квартир;

от 67 до более 100 тыс долларов для двухкомнатных квартир;

от 95 тысяч и более для трехкомнатных квартир.

Если же хороший ремонт и мебель не принципиальны, то можно рассчитывать на более низкие стоимости:

от 43 до 55 тыс долларов для однокомнатных квартир;

от 50 до более 77 тыс долларов для двухкомнатных квартир;

от 77 до 90 тысяч — для трехкомнатных квартир.

У покупателей, ищущих максимально бюджетные предложения, есть несколько вариантов: искать минимальные по площади квартиры, которые представлены на вторичном рынке в основном старым жилым фондом (хрущевками-брежневками), или обратить внимание на ближайший пригород Минска.

Квартиру в ближайшем пригороде Минска выбирают 8% покупателей, при этом практически половина совершенных сделок приходится на квартиры в домах моложе 2009 года постройки.

Наибольшей популярностью пользуются такие «придворные» населенные пункты, как Колодищи, Боровляны, агрогородок Лесной и Фаниполь. Средняя стоимость квадратного метра находится на уровне 1040 USD/кв. м. для однокомнатных (-5% по сравнению со средним уровнем по Минску), и 850 USD/кв. м. для двухкомнатных (-14%), 660 USD/кв. м. для трехкомнатных квартир (-32%).

По словам заместителя директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светланы Куделко, явных выгод это лето покупателям не принесло, в то время как конкуренция между продавцами остается высокой на протяжении всего года. При этом им приходится уже конкурировать не только друг между другом в пределах Минска, но и с продавцами пригорода Минска, а также застройщиками, активно предлагающими новостройки на акционных условиях.