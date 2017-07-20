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Под Гродно водитель VW сильно подрезала микроавтобус, и он перевернулся. Пострадало три человека

21.07.2017 14:00 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло утром на 13-м километре дороги Гродно — Гожа — граница Республики Польша: перевернулся микроавтобус с водителем и семью пассажирами. В ДТП никто не получил серьезных травм, сообщили в ГАИ Гродно.


Фото: ГАИ Гродно

26-летний водитель микроавтобуса ехал из Гродно в Гожу на работу. Вместе с ним в салоне находились еще 7 коллег.

В какой-то момент двигавшийся попутно VW начал обгон микроавтобуса. За рулем легковушки находилась 41-летняя женщина-водитель. По предварительной информации, во время обгона женщина решила, что если быстро не вернется в свою полосу, то столкнется со встречным автомобилем. Женщина поспешила завершить маневр и подрезала микроавтобус. От удара микроавтобус развернуло и снесло на обочину, а затем машина опрокинулась в кювет и снова встала на колеса.


Фото: ГАИ Гродно

На место ДТП незамедлительно были вызваны медики. В результате происшествия травмы получили 3 женщины. Одна из них находилась на переднем пассажирском сиденье, две остальные — на сиденье сразу за водителем.

На месте ДТП проводятся необходимые мероприятия, проводится проверка. Следует отметить, участок, где произошла автоавария, прямолинейный, видимость в направлении движения не ограничена. По имеющейся информации, от более тяжких последствий всех пассажиров уберегли пристегнутые ремни безопасности.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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ДТП произошло утром на 13-м километре дороги Гродно - Гожа - граница Республики Польша: перевернулся микроавтобус с водителем и семью пассажирами. В ДТП никто не...

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