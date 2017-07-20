В морских глубинах найдено самое долгоживущее существо на Земле

Ученые из Темпльского университета исследовали трубчатых червей Escarpia laminata, живущих на дне Мексиканского залива. Оказалось, что представители вида могут прожить более тысячи лет. Свои выводы биологи изложили на страницах The Science of Nature , рассказывает издание « Индикатор ».



Изображение: Chemo III project, BOEM and NOAA OER

«Escarpia laminata стирает границы максимальной продолжительности жизни живых существ», — отметила автор исследования Аланна Дуркин.

Эти трубчатые черви живут на глубине 1000−3300 метров ниже уровня моря. Питаются они планктоном и останками мелких организмов, которые вылавливают из воды. По словам ученых, узнать, сколько лет могут прожить E. laminata, оказалось сложно. У этих червей нет скелетной структуры или ткани, на которых можно было бы наблюдать годичные кольца, позволяющие определить возраст.

Биологи воспользовались моделью роста, составленной в ходе работы по изучению другого вида трубчатого червя. Модель предсказывает, насколько червь вырастает каждый год. «Идея заключается в том, что мы можем моделировать, как эти черви растут и стареют, и нам не нужно ждать сотни лет, чтобы наблюдать, как они растут в режиме реального времени», — объяснила Дуркин.

Исследователи внесли в модель данные о том, как за год изменилась длина тела червей. «Мы использовали эти данные для имитации роста трубчатых червей, чтобы узнать, сколько лет им понадобится, чтобы достичь определенного размера», — сообщила Дуркин.

Согласно результатам, возраст некоторых трубчатых червей насчитывал сотни лет. Установить верхний предел их возраста оказалось трудно, поскольку, чем старше черви становятся, тем медленнее они растут.

«E. laminata, вероятно, может прожить более 1000 лет. Пока с уверенностью мы можем сказать, что продолжительности жизни трубчатых червей этого вида составляет не менее 250−300 лет», — заключила Дуркин.