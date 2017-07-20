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Белорусские пловчихи завоевали две награды в первый день летних Дефлимпийских игр
Две награды завоевали белорусские спортсмены в первый день XXIII летних Дефлимпийских игр. Обе медали в активе пловчих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесла пловчиха Оксана Петрушенко из Гомеля, которая стала чемпионкой на дистанции 50 м брассом с результатом 33,48 сек. Для Оксаны это уже 15-е золото за время участия в Дефлимпийских играх.
В комбинированной эстафете 4×100 м она вместе с Марией Рудько, Екатериной Еремцовой и Анастасией Филипчик стала обладательницей серебра, уступив российской эстафетной команде.
На соревнованиях в Самсуне за Беларусь выступают 42 спортсмена: 16 легкоатлетов, 12 пловцов, 7 представителей вольной и греко-римской борьбы, 4 мастера пляжного волейбола и 3 дзюдоиста.
Всего в нынешних Дефлимпийских играх принимают участие представители более 100 стран. Спортсмены с нарушениями слуха соревнуются в 21 виде спорта, 16 из которых индивидуальные, 5 — командные. Церемония закрытия состоится 30 июля. На предыдущих Играх, которые прошли в Софии в 2013 году, белорусские спортсмены завоевали 27 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые).
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Две награды завоевали белорусские спортсмены в первый день XXIII летних Дефлимпийских игр. Обе медали в активе пловчих.
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