ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские пловчихи завоевали две награды в первый день летних Дефлимпийских игр

21.07.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Две награды завоевали белорусские спортсмены в первый день XXIII летних Дефлимпийских игр. Обе медали в активе пловчих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.


Оксана Петрушенко. Фото: «Спортивная панорама»

Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесла пловчиха Оксана Петрушенко из Гомеля, которая стала чемпионкой на дистанции 50 м брассом с результатом 33,48 сек. Для Оксаны это уже 15-е золото за время участия в Дефлимпийских играх.

В комбинированной эстафете 4×100 м она вместе с Марией Рудько, Екатериной Еремцовой и Анастасией Филипчик стала обладательницей серебра, уступив российской эстафетной команде.

На соревнованиях в Самсуне за Беларусь выступают 42 спортсмена: 16 легкоатлетов, 12 пловцов, 7 представителей вольной и греко-римской борьбы, 4 мастера пляжного волейбола и 3 дзюдоиста.

Всего в нынешних Дефлимпийских играх принимают участие представители более 100 стран. Спортсмены с нарушениями слуха соревнуются в 21 виде спорта, 16 из которых индивидуальные, 5 — командные. Церемония закрытия состоится 30 июля. На предыдущих Играх, которые прошли в Софии в 2013 году, белорусские спортсмены завоевали 27 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые).

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две награды завоевали белорусские спортсмены в первый день XXIII летних Дефлимпийских игр. Обе медали в активе пловчих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Песков пожалел покупателя, приобретшего «часы Путина» за миллион евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика