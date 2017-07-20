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Лукашенко о зове предков и музее Голодомора

21.07.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что ему было приятно услышать от экскурсовода об отношениях белорусов и украинцев в эти тяжелые для республик времена.

"Когда украинцы смогли вырваться за кордоны, куда они шли? Они шли в "вашу" Беларусь, а белорусы делились последним", — констатировал Лукашенко, обращаясь к украинскому коллеге Петру Порошенко. И сделал выводы, что народы двух стран по-прежнему должны помогать друг другу, назвав это "зовом предков".

Лукашенко о зове предков и музее Голодомора
© Фото: пресс-служба президента Украины
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"Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений. И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений", — отметил Александр Лукашенко.

Все остальное приложится, убежден белорусский лидер. По его словам, потенциал сотрудничества двух государств — величайший.

"Для нас Украина второй партнер во внешней торговле, мы для вас — четвертый, для огромного такого государства. Это, согласитесь, уровень", — сказал Лукашенко.

Голод 1932-1933 годов охватил основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3 — 3,5 миллиона в Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Кыргызстане и 2 — 2,5 миллиона — в РСФСР.

В Украине действует закон, который признает голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, геноцидом. События 1921-1923 и 1946-1947 годов квалифицируются в Украине как массовый голод, "геноцидный характер которого пока не доказан". Позиция Киева в отношении голода 1932-1933 годов вызывает категорическое несогласие России. В частности, в Москве считают, что она направлена на разобщение народов. В принятом 58-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 10 ноября 2003 года "Совместном заявлении" голод был назван трагедией украинского народа, но о "геноциде" не было сказано ни слова. В документе, ставшем ответом на призыв тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы почтить память погибших от голода на Украине, также содержался призыв почтить память жертв голода, коллективизации и гражданской войны не только в Украине, но и в России и Казахстане.

 
 
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Белорусский лидер поделился своими впечатлениями от посещения Мемориала памяти жертв Голодомора, в котором побывал уже не в первый раз.

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