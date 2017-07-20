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Генерал США: учения "Запад-2017" могут быть "троянским конем"
21.07.2017 14:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" могут стать своего рода "троянским конем".
© Sputnik Александр Максименко
Учения "Запад-2017", на которые прибудут российские военные, а также боевая и специальная техника, запланированы на 14 — 20 сентября 2017 года.
"Есть опасения, что речь идет о "троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", — цитируют генерала Ходжеса СМИ.
Он также отметил, что опасения по поводу белорусско-российских учений испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. Генерал полагает, что Россия может оставить в Беларуси вооружение, которое будет позднее использовано для других операций. Вместе с тем генерал подчеркнул, что достоверной информации о правдивости этих предположений нет.
В Минске неоднократно заявляли в ответ на опасения Запада, что учения носят исключительно оборонительный характер. Также отмечалось, что для наблюдения за их ходом республика добровольно пригласит все страны, заинтересованные в этом.
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В Минске неоднократно заявляли в ответ на опасения Запада, что учения носят исключительно оборонительный характер, и готовы пригласить на них военных атташе всех...
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