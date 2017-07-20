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Польский тренер заявил, что переговоры с брестским "Динамо" продолжаются

21.07.2017 14:23 — Разное | Tut.by  
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Польский специалист Мацей Бартошек на этой неделе должен был стать главным тренером брестского «Динамо». Однако тренер и руководства клуба не смогли договориться по финансовым условиям контракта.


Мацей Бартошек. Фото: pilkanozna.pl

Как сообщает журналист портала Weszło.com Кшиштоф Становски, Бартошек все еще может стать главным тренером брестчан.

— Возникли сложности. Но переговоры еще продолжаются, — цитирует Бартошека журналист портала Weszło.com.

— Бартошек сказал, что подробности будут в понедельник, — написал в своем «Твиттере» Становски.

Вчера Мацей Бартошек присутствовал на матче брестского «Динамо» с «Альтахом» в квалификации Лиги Европы.

Сегодня на пресс-конференции в Бресте нынешний главный тренер динамовцев Владимир Журавель заявил, что продолжает работать с командой.

— Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом продолжаются в рамках контракта, — сказал Журавель.

После двух вопросов Владимир Журавель покинул пресс-конференцию, так как опаздывал на тренировку.

 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщает журналист портала Weszło.com Кшиштоф Становски, Бартошек все еще может стать главным тренером брестчан.

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