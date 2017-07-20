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Польский тренер заявил, что переговоры с брестским "Динамо" продолжаются
Польский специалист Мацей Бартошек на этой неделе
Как сообщает журналист портала Weszło.com
— Возникли сложности. Но переговоры еще продолжаются, —
— Бартошек сказал, что подробности будут в понедельник, — написал в своем «Твиттере» Становски.
Вчера Мацей Бартошек
Сегодня на пресс-конференции в Бресте нынешний главный тренер динамовцев Владимир Журавель заявил, что
— Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом продолжаются в рамках контракта, —
После двух вопросов Владимир Журавель покинул пресс-конференцию, так как опаздывал на тренировку.
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Как сообщает журналист портала Weszło.com Кшиштоф Становски, Бартошек все еще может стать главным тренером брестчан.
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