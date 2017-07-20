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Новый Nissan Leaf сможет ускоряться, замедлять и останавливаться с помощью одной педали
Компания Nissan продолжает понемногу выдавать информацию о новшествах второго поколения электрического хэтчбека Leaf, премьера которого состоится этой осенью.
Так, в начале месяца стало известно о том, что новый Leaf получит фирменную систему полуавтономного вождения
Простое нажатие кнопки на центральной консоли — и педаль акселератора превращается в e-Pedal, с помощью которой можно ускоряться или замедляться, а также останавливать автомобиль. Для снижения скорости водителю необходимо слегка отпустить педаль, чтобы остановить машину, нужно убрать ногу с педали, а для ускорения необходимо снова ее нажать.
Разработчики уверяют, что e-Pedal облегчает управление на извилистых дорогах, а сам процесс вождения становится менее утомительным — особенно в условиях интенсивного транспортного потока и в городских поездках, когда больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора. Впрочем, обычная педаль тормоза останется — для экстренного торможения задействовать придется именно ее.Премьера нового Leaf состоится 6 сентября — все подробности об электрической новинке Nissan не за горами!
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Совсем немного времени осталось до официальной премьеры нового поколения электромобиля Nissan Leaf. А пока производитель поделился информацией о том, что автомобиль...
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