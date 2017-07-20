Компания Nissan продолжает понемногу выдавать информацию о новшествах второго поколения электрического хэтчбека Leaf, премьера которого состоится этой осенью.





Так, в начале месяца стало известно о том, что новый Leaf получит фирменную систему полуавтономного вождения ProPilot , а также функцию полностью автоматической парковки. Сегодня пресс-офис компании сообщил о еще одной доступной для Leaf вспомогательной системе — так называемой электронной педали (e-Pedal).





Простое нажатие кнопки на центральной консоли — и педаль акселератора превращается в e-Pedal, с помощью которой можно ускоряться или замедляться, а также останавливать автомобиль. Для снижения скорости водителю необходимо слегка отпустить педаль, чтобы остановить машину, нужно убрать ногу с педали, а для ускорения необходимо снова ее нажать.





Разработчики уверяют, что e-Pedal облегчает управление на извилистых дорогах, а сам процесс вождения становится менее утомительным — особенно в условиях интенсивного транспортного потока и в городских поездках, когда больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора. Впрочем, обычная педаль тормоза останется — для экстренного торможения задействовать придется именно ее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый Nissan Leaf сможет ускоряться, замедлять и останавливаться с помощью одной педали Совсем немного времени осталось до официальной премьеры нового поколения электромобиля Nissan Leaf. А пока производитель поделился информацией о том, что автомобиль...

Премьера нового Leaf состоится 6 сентября — все подробности об электрической новинке Nissan не за горами!