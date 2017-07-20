ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Мы не торгуем и не дружим против кого-то

21.07.2017 14:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко: Мы не торгуем и не дружим против кого-то

фото: president.gov.by

Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Украина в будущем смогут создать совместную продукцию, которая с успехом выйдет на рынки третьих стран.

Президент Беларуси подчеркнул свою заинтересованность в развитии тесного сотрудничества с Украиной. Такое мнение было высказано на переговорах в расширенном составе с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

"Один на один мы с Вами обсудили наиболее щепетильные вопросы сотрудничества. Мы в этом направлении будем двигаться, и я Вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его", - заявил Лукашенко.

По его словам, суть договоренностей "один на один" с Порошенко заключалась в том, что Беларусь и Украина будут совместно создавать высокотехнологичный товар и продавать его на зарубежных рынках. "Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента", - сказал глава государства.

Кроме этого, президент подчеркнул, что в плане торгово-экономического сотрудничества есть к чему стремиться.  «Когда-то имели 8 млрд долларов товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти», — заявил глава государства.

Отметим, что одновременно с переговорами на высшем уровне сегодня в Киеве проходит бизнес-форум, где уже заключены контракты на 45 млн долл.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Украина в будущем смогут создать совместную продукцию, которая с успехом выйдет на рынки третьих стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Польский тренер заявил, что переговоры с брестским "Динамо" продолжаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика