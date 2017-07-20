Лукашенко: Мы не торгуем и не дружим против кого-то

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Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Украина в будущем смогут создать совместную продукцию, которая с успехом выйдет на рынки третьих стран.

Президент Беларуси подчеркнул свою заинтересованность в развитии тесного сотрудничества с Украиной. Такое мнение было высказано на переговорах в расширенном составе с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

"Один на один мы с Вами обсудили наиболее щепетильные вопросы сотрудничества. Мы в этом направлении будем двигаться, и я Вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его", - заявил Лукашенко.

По его словам, суть договоренностей "один на один" с Порошенко заключалась в том, что Беларусь и Украина будут совместно создавать высокотехнологичный товар и продавать его на зарубежных рынках. "Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента", - сказал глава государства.

Кроме этого, президент подчеркнул, что в плане торгово-экономического сотрудничества есть к чему стремиться. «Когда-то имели 8 млрд долларов товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти», — заявил глава государства.

Отметим, что одновременно с переговорами на высшем уровне сегодня в Киеве проходит бизнес-форум, где уже заключены контракты на 45 млн долл.