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Два ПДП одобрены: частный сектор Дворищ снесут "ради спорта", Острошицкую-Уручскую застроят
В июне при обсуждение ПДП у Чижовского водохранилища жители Дворищ
По «рекомендованному к утверждению» проекту, затрагивающему территорию в границах улиц Малинина — Крупской — Ташкентской — Голодеда, где в ландшафтной зоне есть усадебная застройка (24 дома на улице Дворищи и 3 дома на улице Малявки), частные дома предлагается снести, а на их месте разместить спортивно-рекреационный центр городского или республиканского уровня.
На Чижовском водохранилище в перспективе возможно строительство гребного канала, сообщает агентство «
Во время общественного обсуждения проекта звучали просьбы жителей усадебной застройки сохранить их дома или хотя бы не включать их в первую очередь освоения. Присутствовавший на совете директор УП «Минскградо» Сергей Акинчиц рассказал, что их предприятие сейчас обновляет схему усадебной застройки столицы. В документе будут подробно рассмотрены все территории частного сектора, озвучено, что сохраняется, а что намечается к сносу и в какие сроки.
В границах Острошицкой-Уручской населения станет в пять раз больше
Второй одобренный архитектурным советом ПДП включает
В первую очередь здесь планируется возведение жилья, под него отведут около 60 га (в основном спецтерриторий, которые передают городу МВД и Министерство обороны). Предполагается, что жилой фонд прирастет более чем на 530 тысяч м², а население, соответственно, увеличится с нынешних 5 тысяч до 25 тысяч человек. Для такого объема новостроек предусмотрены 5 новых детских садов и школа. Для обеспечения новостроек теплом необходима котельная, для нее определено место на свободном земельном участке.
Другие замыслы: сформировать общественный центр вокруг перспективной станции метро «Смоленская», создать перехватывающий паркинг, провести реконструкцию и модернизацию строительного рынка, трансформировать склады под объекты общественного назначения. Но это уже более отдаленная перспектива.
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Градостроительный совет согласился с Минскградо
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