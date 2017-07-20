В июне при обсуждение ПДП у Чижовского водохранилища жители Дворищ узнали , что их дома намерены сносить. Люди рассчитывали, что их услышат и оставят в покое. Но на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города Минска подведены итоги — два ПДП, в том числе по Чижовке, предложены к утверждению.





По «рекомендованному к утверждению» проекту, затрагивающему территорию в границах улиц Малинина — Крупской — Ташкентской — Голодеда, где в ландшафтной зоне есть усадебная застройка (24 дома на улице Дворищи и 3 дома на улице Малявки), частные дома предлагается снести, а на их месте разместить спортивно-рекреационный центр городского или республиканского уровня.

На Чижовском водохранилище в перспективе возможно строительство гребного канала, сообщает агентство « Минск-Новости ». Разработчики ПДП наметили и возведение нескольких общедоступных объектов. На пересечении улиц Голодеда и Ташкентской на свободных участках они предлагают построить, например, бассейн. А еще — мост, который соединит улицу Голодеда с ландшафтной зоной Серебрянки. Как сказал на совете главный архитектор столицы Павел Лучинович, здесь есть возможность разместить новый спортивный комплекс, например, для Белорусской федерации велосипедного спорта.

Во время общественного обсуждения проекта звучали просьбы жителей усадебной застройки сохранить их дома или хотя бы не включать их в первую очередь освоения. Присутствовавший на совете директор УП «Минскградо» Сергей Акинчиц рассказал, что их предприятие сейчас обновляет схему усадебной застройки столицы. В документе будут подробно рассмотрены все территории частного сектора, озвучено, что сохраняется, а что намечается к сносу и в какие сроки.

В границах Острошицкой-Уручской населения станет в пять раз больше

Второй одобренный архитектурным советом ПДП включает территорию в границах улиц Острошицкой — Гинтовта — Уручской — ландшафтно-рекреационной зоны — автодороги Заславль-Колодищи — проспекта Независимости.

В первую очередь здесь планируется возведение жилья, под него отведут около 60 га (в основном спецтерриторий, которые передают городу МВД и Министерство обороны). Предполагается, что жилой фонд прирастет более чем на 530 тысяч м², а население, соответственно, увеличится с нынешних 5 тысяч до 25 тысяч человек. Для такого объема новостроек предусмотрены 5 новых детских садов и школа. Для обеспечения новостроек теплом необходима котельная, для нее определено место на свободном земельном участке.

Другие замыслы: сформировать общественный центр вокруг перспективной станции метро «Смоленская», создать перехватывающий паркинг, провести реконструкцию и модернизацию строительного рынка, трансформировать склады под объекты общественного назначения. Но это уже более отдаленная перспектива.