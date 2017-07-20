Xiaomi представила зонт за 15 долларов

Компания Xiaomi представила складной зонт под брендом Mijia со стоимость всего в 15 долларов, сообщает Gizmochina.

Зонтик полностью автоматический — представители компании отмечают, что его можно с легкостью открыть и закрыть одной рукой.





Он также оснащается специальным защитным слоем из нейлона, который препятствует проникновению влаги и защищает от ультрафиолетового излучения в солнечную погоду. Зонт поступит в продажу в Китае 24 июля по цене примерно в 15 долларов.

Напомним, недавно Xiaomi (под суббрендом Mijia) также представила мини-холодильник, выполненный в ретростиле. Цена на устройство в Китае установилась на уровне 147 долларов.