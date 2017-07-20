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Xiaomi представила зонт за 15 долларов
Компания Xiaomi представила складной зонт под брендом Mijia со стоимость всего в 15 долларов,
Зонтик полностью автоматический — представители компании отмечают, что его можно с легкостью открыть и закрыть одной рукой.
Он также оснащается специальным защитным слоем из нейлона, который препятствует проникновению влаги и защищает от ультрафиолетового излучения в солнечную погоду. Зонт поступит в продажу в Китае 24 июля по цене примерно в 15 долларов.
Напомним, недавно Xiaomi (под суббрендом Mijia) также
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Продажи в Китае стартуют 24 июля.
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