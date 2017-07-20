HealthyFoodPorn. Блюда, которые постили бы в Instagram единороги-зожники (если бы существовали)

С тех пор, как в начале 2017 года фуд-стилист из США Аделин Воу потрясла интернет «радужными тостами», в соцсетях появляется все больше разноцветных блюд. Их называют едой единорогов, русалок и смурфиков. В рубрике #HealthyFoodPorn изучим, какие полезные рецепты постили бы сказочные существа, если бы в сказках был Instagram.

Начнем с тех самых «радужных тостов». Чтобы их приготовить, не нужна магия, достаточно красителей: порошка спирулины для синего цвета, куркумы для желтого и оранжевого, капель хлорофилла для зеленого и свекольного сока для розового. Все это надо смешать с мягким сыром, и вуаля — русалка или единорог могут перекусить.

Публикация от Adeline Waugh (@vibrantandpure) Июн 11 2017 в 8:59 PDT

Для этого полезного обеда единорогов-вегетарианцев (хотя хищников среди них не бывает) рисовую лапшу надо сначала отварить в соке краснокачанной капусты (для сиреневого цвета), а потом местами сбрызнуть лимонным соком (для розового цвета).

Публикация от Stef Bell (@naturallybell) Апр 1 2017 в 4:48 PDT

Голубое мороженое-сэндвич готовится из кусочков гранолы, размятых бананов, миндального молока, кокосового масла и кокосовой стружки. Синий цвет дает порошок спирулины.

Публикация от Chad Montano [San Diego, CA] (@briewilly) Июл 12 2017 в 9:54 PDT

А вот завтрак русалки. За розовый цвет отвечает порошок питайи (экзотический фрукт, также известный как питахайя или драгонфрут).