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#HealthyFoodPorn. Блюда, которые постили бы в Instagram единороги-зожники (если бы существовали)
С тех пор, как в начале 2017 года фуд-стилист из США
Начнем с тех самых «радужных тостов». Чтобы их приготовить, не нужна магия, достаточно красителей: порошка спирулины для синего цвета, куркумы для желтого и оранжевого, капель хлорофилла для зеленого и свекольного сока для розового. Все это надо смешать с мягким сыром, и вуаля — русалка или единорог могут перекусить.
Для этого полезного обеда единорогов-вегетарианцев (хотя хищников среди них не бывает) рисовую лапшу надо сначала отварить в соке краснокачанной капусты (для сиреневого цвета), а потом местами сбрызнуть лимонным соком (для розового цвета).
Голубое мороженое-сэндвич готовится из кусочков гранолы, размятых бананов, миндального молока, кокосового масла и кокосовой стружки. Синий цвет дает порошок спирулины.
А вот завтрак русалки. За розовый цвет отвечает порошок питайи (экзотический фрукт, также известный как питахайя или драгонфрут).
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