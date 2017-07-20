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#HealthyFoodPorn. Блюда, которые постили бы в Instagram единороги-зожники (если бы существовали)

21.07.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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С тех пор, как в начале 2017 года фуд-стилист из США Аделин Воу потрясла интернет «радужными тостами», в соцсетях появляется все больше разноцветных блюд. Их называют едой единорогов, русалок и смурфиков. В рубрике #HealthyFoodPorn изучим, какие полезные рецепты постили бы сказочные существа, если бы в сказках был Instagram.

Начнем с тех самых «радужных тостов». Чтобы их приготовить, не нужна магия, достаточно красителей: порошка спирулины для синего цвета, куркумы для желтого и оранжевого, капель хлорофилла для зеленого и свекольного сока для розового. Все это надо смешать с мягким сыром, и вуаля — русалка или единорог могут перекусить.

Для этого полезного обеда единорогов-вегетарианцев (хотя хищников среди них не бывает) рисовую лапшу надо сначала отварить в соке краснокачанной капусты (для сиреневого цвета), а потом местами сбрызнуть лимонным соком (для розового цвета).

Голубое мороженое-сэндвич готовится из кусочков гранолы, размятых бананов, миндального молока, кокосового масла и кокосовой стружки. Синий цвет дает порошок спирулины.

А вот завтрак русалки. За розовый цвет отвечает порошок питайи (экзотический фрукт, также известный как питахайя или драгонфрут).

 

Публикация от Resan mot WELLNESS

 
 
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В рубрике #HealthyFoodPorn изучим, какие полезные рецепты постили бы сказочные существа, если бы в сказках был Instagram.

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