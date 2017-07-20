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Как зарплаты в Беларуси выглядят на фоне других стран бывшего СССР
Беларусь находится в «середняках» среди постсоветских стран по уровню зарплат. К такому выводу пришли журналисты телеканала «Настоящее время», которые посмотрели, как отличаются заработки в постсоветских государствах.
Больше всего, по данным телеканала, зарабатывают в Эстонии — 1313 долларов. На второй строчке расположилась Латвия — 1009 долларов, а на третьем — Литва — 903 доллара.
Следом идут наши партнеры по ЕАЭС — Россия (657 долларов) и Казахстан (432 доллара).
Беларусь занимает 7 место по уровню зарплат среди постсоветских стран.
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Беларусь находится в "середняках" среди постсоветских стран по уровню зарплат. К такому выводу пришли журналисты телеканала "Настоящее время", которые посмотрели,...
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