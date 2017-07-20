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Защитник сборной Беларуси перешел из минского "Динамо" в российский клуб КХЛ

21.07.2017 15:28 — Разное | Tut.by  
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Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Граборенко заключил контракт с нижнекамским «Нефтехимиком».


Фото: ХК "Динамо-Минск"

Граборенко в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо», набрав 8 (2+6) очков в 17 играх при показателе полезности «+6». В активе могилевчанина также большой опыт выступления в АХЛ и одна игра в НХЛ за «Нью-Джерси».

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров заявил, что Роман Граборенко сохранит белорусское гражданство.

«Настаивать на смене хоккейного гражданства на примере Андрея Стася я не буду. Мы уважаем суверенитет Республики Беларусь. Права на Граборенко принадлежат „Нефтехимику“, но за сборную своей страны Роман сможет выступать в любое время», — приводит слова Назарова «Чемпионат.ком».

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Граборенко заключил контракт с нижнекамским "Нефтехимиком".

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