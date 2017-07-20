Новый завод «БелДжи» начнет серийное производство автомобилей в августе, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский, пишет БЕЛТА.





«В августе планируем эксплуатационные испытания завода по производству легковых автомобилей. По полному технологическому циклу пройдут 222 автомобиля, они будут производиться в непрерывном режиме», — рассказал Геннадий Свидерский.

Первая небольшая партия легковых автомобилей «БелДжи» была произведена еще в конце июня. 21 июля, в Минске на ОАО «Минский подшипниковый завод» была запущена новая линия. На церемонии присутствовал первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

«Оборудование показало себя эффективным. Поэтому мы планируем, что проведем эксплуатационные испытания в августе и перейдем к стадии серийного производства и экспортных поставок легковых автомобилей. В ходе испытаний будет выпущено 222 автомобиля по полному технологическому циклу, пойдет поток. Они будут производиться в непрерывном режиме», — сказал Г. Свидерский.

По его словам, будет выпущено несколько моделей: два кроссовера и один легковой автомобиль.

«Эти машины уже пойдут на продажу. Модельный ряд ориентируется на разные ценовые сегменты. Мы его после испытаний будем рекламировать более активно», — сообщил он.

Напомним, белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль.

Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%). В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей.

Для реализации проекта выделен китайский кредит на 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций составит 400 млн евро.