Министр труда: зарплата больше 440 тысяч белорусов превышает 1000 рублей

Среди средних и крупных предприятий 444 тысяч рабочих мест имеют зарплату больше 1 тысячи рублей. Об этом сегодня заявила во время рабочей поездки в Гродненскую область министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА.



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«Все облисполкомы подготовили и отработали графики по продвижению по этому показателю. Но мы должны понимать, что задача поставлена в целом по стране», — отметила Ирина Костевич.

В бюджетной сфере достичь показателя можно наращиванием внебюджетной составляющей там, где это возможно, а также процессами оптимизации, считает министр.

По мнению Ирины Костевич, при оптимизации важно сократить до минимума период нетрудоустройства освободившихся работников.

«Оптимизация обоснованна, часть вспомогательных производств переводится на аутсорсинг, идет модернизация, техническое перевооружение предприятия. Моя задача — увидеть, что происходит с трудовыми ресурсами, как идет переподготовка, как подхватываются люди для того, чтобы их трудоустроить», — заявила Ирина Костевич.

Министр подчеркнула, что в случае с оптимизацией важно сократить до минимума период нетрудоустройства для освободившихся работников. Задача министерства труда, служб занятости — подхватить этих людей, сработать на опережение.