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Под Берестовицей BMW вылетел в кювет. Два молодых парня погибли, один в реанимации
Трагедия произошла утром 21 июля на автодороге Малая Берестовица — Крынки. BMW оказался в кювете. В результате аварии два человека скочались на месте аварии, один человек находится в реанимации,
По имеющейся информации, водитель BMW неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Помимо него в салоне находились еще два пассажира.
В результате автоаварии два человека скончались на месте (26 и 25-летние уроженцы Витебской и Гродненской области), еще один пассажир, 20-летний уроженец Минской области, находится в реанимационном отделении местной больницы.
Никто из находившихся в салоне BMW ремнями безопасности пристегнут не был, что сказалось на тяжести последствий.
Следственным комитетом по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Криминалистом и судебно-медицинским экспертом Госкомитета судебных экспертиз, в составе следственно-оперативной группы, проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств ДТП следов и объектов. В целях восстановления полной картины произошедшего назначены автотехническая, судебно-медицинская, а также ряд других криминалистических экспертиз.
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Трагедия произошла утром 21 июля на автодороге Малая Берестовица - Крынки. BMW оказался в кювете.
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