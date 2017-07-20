Не обошлось без инцидентов: активистка Femen выскочила к Порошенко и Лукашенко

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Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала: «Жыве Беларусь!» Эти же слова были написаны у нее на теле.

Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала«Жыве Беларусь!» Эти же слова были написаны у нее на теле.



Инцидент случился во время подписания документов министрами культуры двух стран. Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала.

К слову, это был не единственный инцидент на встрече глав государств Беларуси и Украины.

98-летний президент Академии наук Украины Борис Патон потерял сознание во время выступления Александра Лукашенко по итогам переговоров с Петром Порошенко.



После полуминутного замешательства группа украинских чиновников подняла ученого на руки и вынесла из зала.

Об этом сообщил украинский телеканал 112.ua , который вел прямую трансляцию церемонии.