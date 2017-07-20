ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не обошлось без инцидентов: активистка Femen выскочила к Порошенко и Лукашенко

21.07.2017 16:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Не обошлось без инцидентов: активистка Femen выскочила к Порошенко и Лукашенко

фото: ТАСС

Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала: «Жыве Беларусь!» Эти же слова были написаны у нее на теле.

Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала«Жыве Беларусь!» Эти же слова были написаны у нее на теле.

Инцидент случился во время подписания документов министрами культуры двух стран. Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала.

К слову, это был не единственный инцидент на встрече глав государств Беларуси и Украины.

98-летний президент Академии наук Украины Борис Патон потерял сознание во время выступления Александра Лукашенко по итогам переговоров с Петром Порошенко.

После полуминутного замешательства группа украинских чиновников подняла ученого на руки и вынесла из зала.

Об этом сообщил украинский телеканал 112.ua, который вел прямую трансляцию церемонии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала: «Жыве...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк: в июне цены на овощи подскочили из-за холодного лета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика