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Не обошлось без инцидентов: активистка Femen выскочила к Порошенко и Лукашенко
21.07.2017 16:10 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала: «Жыве Беларусь!» Эти же слова были написаны у нее на теле.
Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала«Жыве Беларусь!» Эти же слова были написаны у нее на теле.
К слову, это был не единственный инцидент на встрече глав государств Беларуси и Украины.
98-летний президент Академии наук Украины Борис Патон потерял сознание во время выступления Александра Лукашенко по итогам переговоров с Петром Порошенко.
Об этом сообщил украинский телеканал
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Во время совместной пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала: «Жыве...
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