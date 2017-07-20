Нацбанк: в июне цены на овощи подскочили из-за холодного лета

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Инфляционные ожидания у белорусов снижаются медленно, дальнейшего роста цен ожидают более 70% участников опроса Нацбанка.

Основным фактором ускорения роста цен на потребительском рынке в июне 2017 года стали неблагоприятные погодные условия, констатируют в Национальном банке, пишет sputnik.by .

По данным Белстата, в июне потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с маем, с начала года инфляция составила 3,4%. При этом в июне продовольствие подорожало на 1,3%.

Сильнее всего подорожала в июне белокочанная капуста нового урожая — в 1,66 раза, цены на морковь выросли на четверть, фрукты подорожали на 1,3%.

"В силу имевших место во II квартале неблагоприятных погодных условий значительно ускорились (с 8,8% до 17,2%) цены на плодоовощную продукцию, что в свою очередь отразилось и на ценах отдельных позиций базовой инфляции – в первую очередь в сфере общественного питания", – говорится в сообщении Нацбанка.

Там также отмечается, что в июне цены на отдельные позиции в потребительской корзине росли в целом одинаково.

"Инфляционные ожидания снижаются медленно и по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне. Суммарная доля ответов респондентов, ожидающих дальнейшего роста цен в следующие 3 месяца, в июне 2017 года составила 71,3% процента против 84,4% годом ранее", – отметили в Нацбанке.