Штормпредупреждение объявлено на 22 июля по Брестчине и Гомельщине

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу 22 июля в двух областях Беларуси – Брестской и Гомельской, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, на предстоящих выходных в республике будет умеренно тепло: на большей части территории страны воздух прогреется до +25..+26°С.

"В субботу ночью и утром по Брестской и Гомельской областям во многих районах ожидаются сильные дожди и грозы", – сказали в Гидромете.

По словам собеседников Sputnik, в этих регионах на 22 июля объявлен оранжевый уровень опасности.

Как ранее сообщили в Гидромете, теплая погода сохранится в Беларуси и в начале следующей недели: несмотря на кратковременные дожди, температура воздуха в понедельник 24 июля поднимется до +29°С.