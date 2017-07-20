Афиша на выходные: куда сходить 22-23 июля в Минске и не только

Летние выходные можно провести не только в Минске — например, выехать в Дудутки на "Наш Грюнвальд" или послушать рок-музыку на "Боровой".

Предстоящие выходные будут хоть и теплыми, но позагорать на даче вам вряд ли удастся: синоптики обещают 22-23 июля всего около 21 градуса тепла, а местами возможны и кратковременные дожди. Впрочем, хорошо провести время погода вам не помешает — если вы воспользуетесь афишей лучших событий от Sputnik.

"Рок за Бобров"

Ежегодный рок-фестиваль вновь соберет любителей рок-музыки со всей республики на аэродроме Боровая. Уже известно, что приедет на концерт более 12 тысяч человек — их порадуют группы Сплин, Чайф, NaviBand и другие.

Проходить "Рок за Бобров" будет на аэродроме целый день — вовсе не обязательно быть там целый день, достаточно приехать к любимым артистам. Так, Сплин и Чайф будут выступать в завершение фестиваля вечером.

Последний фильм Вайды

"Послеобразы", последний фильм великого польского режиссера Анджея Вайды, покажут в галерее "ДК" в субботу 22 июля. Вход на кинопоказ стоит пять рублей, начало — в 18:00.

Фильм "Послеобразы" рассказывает о польском художнике с белорусскими корнями Владиславе Стржеминском, который создал свое направление в авангардном искусстве. Зрители увидят глубокую картину, которую совершенно незаслуженно лишили в этом году премии "Оскар".

Фестиваль "Наш Грюнвальд"

И в субботу, и в воскресенье в комплексе "Дудутки" недалеко от Минска пройдет ежегодный фестиваль "Наш Грюнвальд".

На нем, по традиции, гостей будут ждать настоящие рыцарские турниры и реконструкции, ярмарки и представления. Словом — все, что нужно любителям истории и культуры: будет зрелищно и интересно.

Воскресная йога

Все больше людей знакомятся с йогой и увлекаются этим занятием: смесью медитации, обретения духовности и спорта. Попробовать в ней себя может каждый совершенно без проблем — по воскресеньям проходят занятия йогой в парке Победы.

Начало урока йоги в парке — в восемь утра. Прийти на нее можно бесплатно, но приветствуются "донаты" — чтобы каждый дал, кто сколько может.

Пожалуй, лучший фильм года

В прокате с четверга идет фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк" — пожалуй, одна из лучших картин этого года. Критики уже успели поставить ленте лучшие оценки, а в социальных сетях множество положительных отзывов на "Дюнкерк". >>

В центре сюжета "Дюнкерка" — одноименная операция британских солдат в 1940-м на французском побережье. Но "Дюнкерк" — не банальный военный боевик, а глубокий и очень красивый фильм. Словом, рекомендуем посмотреть фильм — во всех кинотеатрах Минска.