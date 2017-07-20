Лукашенко дал согласие на покупку Прокопеней Паритетбанка. Сумма сделки – 50 млн долларов

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Александр Лукашенко своим указом №254 от 18 июля 2017 года дал разрешение на отчуждение принадлежащего государству пакета акций ОАО "Паритетбанк" и продажу его компании VP Capital, которой владеет белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.

В указе, который зарегистрирован в пятницу в Национальном реестре правовых актов, отмечается, что речь идет об отчуждении 99,83% принадлежащих государству акций Паритетбанка.

Сумма сделки составит 50 миллионов долларов.

Как ранее сообщал TUT.BY, Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины на покупку ПАО «Сбербанк» (Украина), украинской «дочки» российского Сбербанка, седьмого по величине банка страны.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте, 2. В банке работает более 400 человек.

В комментарии TUT.BY Виктор Прокопеня отмечал, что после покупки госпакета Паритетбанка (оценен в 50 млн исходя их коэффициента 1 к размеру чистых активов) намерен предложить миноритариям (0,17% акций распределены между 2565 акционерами) выкупить их акции по двойной цене.

Пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко отметил, что регулятор «приветствует приход в банковский сектор отечественного инвестора, имеющего хорошую деловую репутацию и большой опыт работы в сфере IТ-технологий». «Этот шаг будет способствовать внедрению в банке новых инновационных технологий, новых видов банковских продуктов, современных подходов к управлению бизнесом. Это, в свою очередь, даст положительный эффект как с точки зрения повышения эффективности деятельности самого банка, так и с точки зрения развития здоровой конкуренции в банковском секторе в целом, от чего, в первую очередь, выиграют потребители банковских услуг».

Эксперты комментировали возможную цену покупки банковского актива Прокопеней. В частности, Роман Осипов, директор инвестиционной компании, подтвердил, что 50 млн долларов справедливая цена за Паритетбанк:

«Международный опыт подобных сделок в банковском секторе свидетельствует о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на данный коэффициент по банкам Европы, международная база данных S&P Capital IQ дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка. Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка составляет на данный момент около 100 млн белорусских рублей, вероятная цена могла бы колебаться вокруг 45−50 млн долларов за 100% акций. В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше 50 млн долларов в данный момент было бы проблематично», - сказал он.

Виктор Прокопеня занимает 23 позицию в ТОП -200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» .

