Число промышленных предприятий, где средняя зарплата больше 1000 рублей, увеличилось до десяти, рассказывают в Минпроме. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у работников некоторых из этих предприятий, что они думают о зарплате «попиццот».



Фото: Дмитрий Сергеев, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

— Организации Министерства промышленности, где среднемесячная зарплата в мае этого года превысила 1000 рублей, — это ОАО «Белцветмет» (с дочерними и филиалами), ОАО «Белпромимпэкс», СП ЗАО «Юнисон», ОАО «Спецмонтажавтоматика», ОАО «МТЗ» (с филиалами), ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга БМК, ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга, ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Белвторчермет», ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», — рассказали в Минпроме.

БМЗ: средняя зарплата в мае — 1 109,4 рубля

В пресс-службе БМЗ пояснили, что если прошлый год из-за непростой ситуации на внешних рынках заставил металлургов затянуть пояса и «фактически отказаться от всех выплат стимулирующего характера», то в нынешнем наблюдается совершенно иная картина. За шесть месяцев этого года рентабельность продаж продукции БМЗ составила 6,3% (за аналогичный период 2016-го данный показатель равнялся минус 1,5%), и это напрямую отразилось на уровне зарплат, говорят на предприятии.

— Во-первых, постоянной стала доплата за стаж работы на предприятии. Во-вторых, был увеличен процент этой выплаты: для заводчан, отработавших на БМЗ более 20 лет — до 25%, более 25 лет — до 30%. В-третьих, с апреля увеличился размер премий для рабочих и служащих в среднем на 10%. Если раньше на заводе были категории работников, премия которых составляла всего 5%, то сейчас минимум — 20%. В результате уровень зарплаты на БМЗ в 2017 году вырос на 35% по сравнению с прошлогодним. В целом уровень начисленной зарплаты в мае 2017 года по ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» составил 1 109,4 рубля, — отмечают в компании.

Если говорить о средней зарплате в разрезе цехов и служб, то лидерами в своеобразном внутризаводском рейтинге называют основные производственные цеха с наиболее сложными условиями труда.

— В разрезе производств картина такова: сталеплавильное производство — 1290 рублей; прокатное производство — 1184 рублей; метизное производство — 1 251,7 рублей. В то же время средняя зарплата управления заводом (это офисные работники, в том числе — главные специалисты и руководители) в мае составила 1 151,1 рублей.

В пресс-службе БМЗ рассказали и о средней зарплате за май разрезе основных производственных профессий: сталевар электропечи — 1 770,3 рублей, подручный сталевара — 1 418,4 рублей, разливщик стали — 1 310,4 рублей, оператор поста управления стана горячей прокатки — 1 267,3 рублей, вальцовщик стана горячей прокатки — 1 349,8 рублей, волочильщик проволоки — 1 390,6 рублей.

— Безусловно, средняя заработная плата по предприятию — это как средняя температура по больнице. Ее уровень зависит от многих критериев даже в рамках одной профессии, — поясняют на предприятии.

Для примера в пресс-службе БМЗ приводят зарплату представителей одной из самых распространенных на БМЗ профессий — машинистов по навивке канатов, которые задействованы в метизном производстве на выпуске металлокорда.

— В первый месяц такой новоиспеченный специалист (их подготовка осуществляется в учебном центре БМЗ) на правах ученика в среднем может рассчитывать на 300 рублей. Через два-три месяца, когда он получит допуск к самостоятельной работе, его заработная плата поднимется до 500 рублей. Через полгода при нормальном подходе к делу (хорошем темпе и отсутствии брака) в его расчетном может значиться уже 800−900 рублей. Дальше процесс пойдет по нарастающей: уже через год работы он начнет получать вознаграждение за стаж, а уровень профессионализма позволит ему брать расширенную зону обслуживания и выпускать сложные конструкции металлокорда. Все перечисленное плюсом будет отображаться на его доходе. К слову, за май этого года зарплата у заводских машинистов по навивке канатов составила 1 312,6 рублей, — подытожили в пресс-службе.

«Амкодор»: «Около 1000 рублей где-то и есть»

Предприятие «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга" разместила 48 вакансий на сайте государственной службы занятости. Мастер участка по ремонту технологического оборудования будет получать от 800 рублей, термист — от 900 рублей, токарь-расточник 3−5 разряда — от 1000 рублей, а токарь-револьверщик 4−5 разряда — от 600 рублей.

В целом сотрудники предприятия говорят о том, что средняя зарплата — «около 1000 рублей где-то и есть».

— Я верю в эту цифру, она реальная. Лично я получаю немного больше 1000 рублей, с учетом того, что у меня есть стаж и руководящая должность. При этом многие рядовые сотрудники, рабочие со сдельной оплатой труда точно не имеют 1000 рублей, — рассказывает один из работников.

Еще одна работница компании отметила, что последний раз оклад им увеличивали в начале года, но и до этого ее зарплата достигала 1000 рублей. На итоговую сумму обычно сильно влияют премии.

— Хватает ли мне 1000 рублей на жизнь в Минске? Знаете, какая бы зарплата ни была, всегда хочется чуть больше. Но в целом с такими финансами можно позволить себе жить не только по маршруту дом-работа-дом, но и активно проводить свободное время: заниматься спортом, ходить в кино, театры и кафе, позволять себе путешествия. Шиковать не получится, но варианты есть.

Молодой специалист с «Амкодора» признался, что заветные «попиццот» он не получает.

— Но средняя зарплата на предприятии будет равняться 1000 рублей, — уверил он.

«БелАЗ»: «Сварщики могут получать и 1000 долларов»



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

Некоторые работники предприятия «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», с которыми нам удалось пообщаться, тоже согласны с озвученной цифрой в 1000 рублей.

— Да, это действительно так. И не по ощущениям, а в реальности, — утверждает один из наладчиков «БелАЗ». — Все зависит от специальности и от должности, вида оплаты. Учитывая, что заказов много, сдельщики сейчас получают прилично для среднестатистического белоруса, задействованного на производстве.

— В среднем специалисты моего участка получают от 1200 до 2000 рублей чистыми на руки, — рассказал старший мастер производственного участка. — Крановщицы и грузчики получают намного меньше — около 700 рублей. Чтобы нормально жить в Жодино, 700 рублей хватит, а вот, к примеру, отложить на машину или квартиру уже проблема. Но работы на предприятии сейчас очень много: выходим и сверхурочно, и по выходным.

А вот зарплата каменщика 4-го разряда, с которым мы пообщались, не дотягивала до 1000 рублей.

— Моя зарплата поднимается выше 700 рублей только в том случае, если работать по субботам, — отметил каменщик 4-го разряда. — Если у работника 5 разряд, возможно, и выйдет 1000 рублей, но такую сумму единицы получают, по крайней мере, в моем цеху. На данный момент самые высокооплачиваемые специалисты — это сварщики, там речь может идти и о 1000 долларов. А в целом «БЕЛАЗ» — самое стабильное место работы в Жодино.

— В моем цеху средняя зарплата 1200 рублей, а я обычный рабочий за станком, — пояснил один из сотрудников «БЕЛАЗ». — Зарплата начальника может быть и 2000 рублей, и 3000 рублей в зависимости от плана. Но есть цеха, где люди получают по 500−700 рублей: цех гидротрансмиссий, где много практикантов работает, механосборочный цех. Но рабочий со стажем и там 1000 получает. Работы много, каждую субботу выходим.

В службе занятости размещено 48 вакансии на «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»: правильщику на машинах обещают платить от 400 рублей, резчику на пилах, ножовках и станках — 949 рублей, маляру — 892 рубля, слесарю-инструментальщику — 917 рублей, электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах — 1018 рублей.

Напомним, в апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.