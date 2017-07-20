Уволенный сотрудник украл с АЗС подметальную машину

В Борисовском районе с автозаправочной станции похитили подметальную машину стоимостью около 1000 рублей.





Ночную пропажу обнаружили работники бензоколонки, заступившие на дневную смену. Они же сообщили о происшествии в милицию. Похитителем оказался 32-летний борисовчанин.

— Накануне кражи компания молодых людей отдыхала в придорожном кафе на трассе М1. Один из посетителей оказался бывшим работником соседней АЗС, который был уволен оттуда по отрицательным мотивам. Именно это обстоятельство стало главной причиной совершения им преступления, — рассказал начальник уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД Дмитрий Колеченок.

Поздним вечером уволенный сотрудник АЗС, после распития спиртных напитков, направился из кафе на заправку, откуда украл подметальную машину. На такси он отвез технику к себе домой.

Как потом оказалось, вор решил отомстить другим работникам станции, которые якобы виновны в его увольнении. Распорядиться похищенным мужчина так и не смог: узнав, что поиском машины занимаются сыщики, злоумышленник испугался и незаметно вернул ее на прежнее место.

Тем не менее, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Беларуси («Кража»). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.