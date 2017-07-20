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По горам, по долам: красоты "Шелкового пути" из России в Китай

21.07.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ралли-рейд "Шелковый путь — 2017" проходит с 7 по 22 июля: гонщики стартовали с Красной площади в Москве и финишируют в китайском городе Сиань.

Пилоты грузовиков и внедорожников преодолевают 9068-километровое расстояние: застревая в грязи Татарстана в ливень, преодолевая сложные повороты на трассах Казахстана, сквозь пески пустыни Гоби, обгоняя караваны верблюдов и маневрируя среди каньонов.

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" уже в шестой раз выступает в ралли-рейде "Шелковый путь". Впервые в истории выиграв один из этапов "Шелкового пути" (экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича на втором спецучастке), все три белорусские команды входят в топ-10 команд грузовиков.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с земли и с воздуха, на которых запечатлены красоты и трудности "Шелкового пути-2017".

 
 
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Гонщики из 35 стран мира, 14 этапов самого протяженного и сложнейшего ралли в истории – все это "Шелковый путь-2017".

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