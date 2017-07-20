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Цены на бензин в странах Европы на середину 2017 года

21.07.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эксперты РИА Рейтинг провели анализ ситуации на рынке топлива и подготовили рейтинг стран Европы по уровню цен на бензин и дизельное топливо на середину 2017 года. В тройке стран с самым дешевым топливом, как и в начале года, – Казахстан, Беларусь и Россия.

Стоимость топлива во всех странах указана в российских рублях.

 
 
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Рейтинг стран Европы по стоимости бензина, подготовленный экспертами РИА Рейтинг – в инфографике Sputnik.

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