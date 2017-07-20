В Испании были успешно эксгумированы останки художника Сальвадора Дали

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Каталонские судмедэксперты в ночь на пятницу, 21 июля, объявили, что успешно провели эксгумацию останков знаменитого испанского художника Сальвадора Дали.

Теперь взятый ими биологический материал должны переправить в лабораторию в Мадриде. Исследование может занять несколько недель, сообщает агентство АР.

Решение об эксгумации принял в июне 2017 года суд в Мадриде по иску 61-летней Пилар Абель Мартинес из каталонской Жероны, утверждающей, что она — внебрачная дочь великого сюрреалиста.

С подобными заявлениями Абель Мартинес выступает с 2007 года. Она утверждает, что её мать познакомилась с художником в прибрежном поселении Кадакес в Каталонии в 1950-е годы. Тайну её рождения мать якобы раскрыла дочери лишь незадолго до смерти.

Сальвадор Дали скончался в 1989 году и был похоронен в своем родном городе Фигерас. В фонде Дали, управляющем музеем художника в Фигерасе, сомневаются в правдивости высказываний Пилар Абель Мартинес, пишет baltnews.lt .